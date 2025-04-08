США и Иран проведут ядерные переговоры в Омане: какие заявления прозвучали накануне и кто будет участвовать

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана уже ведутся. В конце недели между двумя странами должен состояться диалог на высшем уровне.

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Переговоры между США и Ираном 12 апреля в Омане пройдут под руководством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. OBOZ.UA напоминает, какие заявления прозвучали накануне американо-иранских переговоров.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме Трамп сказал, что 12 апреля состоится "очень большая встреча". Американский президент отказался предоставить дополнительные подробности о встрече, за исключением того, что она будет "на высшем уровне". Также Трамп выразил оптимизм по поводу того, что переговоры увенчаются успехом и убедят Иран отказаться от ядерной программы, которая, по утверждению Тегерана, преследует мирные цели.

В то же время агентство Reuters подтверждает, что официальные лица США встретятся с представителями Ирана, чтобы напрямую обсудить ядерную сделку. Встречу организуют в Омане. Позже иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи начнет непрямые переговоры с Уиткоффом.

Несколько дней назад глава МИД Ирана назвал предстоящую встречу "возможностью и испытанием". При этом он добавил, что сейчас "мяч на стороне Америки".

Примечательно, что ранее Иран отклонил предложение Трампа о прямых переговорах по своей ядерной программе, предложив вместо этого провести непрямые переговоры. Предложение Трампа, которое он направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в марте, предполагало переговоры о новой ядерной сделке с двухмесячным ультиматумом для достижения соглашения.

Постоянная миссия Ирана при ООН отказалась комментировать прямые переговоры или встречу, которую анонсировал Трамп. В то же время эксперты предупреждают, что прямые переговоры между США и Ираном могут стать ударом по Израилю, который давно выступает за нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы предложил американскому президенту Дональду Трампу "ливийскую модель" сделки с Ираном. Она подразумевает полное свертывание ядерной программы Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на сделку о неядерном статусе, предложенную президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Вашингтон требует от Тегерана избавиться от своей ядерной программы.

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