Иран 'перестанет существовать до сентября', если не согласится на ядерное соглашение Трампа – Daily Express

Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на сделку о неядерном статусе, предложенную президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Вашингтон требует от Тегерана избавиться от свой ядерной программы.

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Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа. Собеседники журналистов утверждают, что у Ирана остается все меньше времени для заключения сделки и демонтажа своей ядерной программы.

На фоне этого США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, включая развертывание бомбардировщиков и дополнительной авианосной группы. Эти меры, по мнению Daily Express, сигнализируют о том, что Вашингтон готов к решительным шагам в случае отказа Ирана от переговоров.

"Президент США Дональд Трамп уже предупредил Иран, что "будут бомбардировки", если сделка не будет заключена, и приказал направить на Ближний Восток больше стратегических авиаэскадрилий и вторую авианосную группу", – пишет СМИ.

В то же время Израиль, который, как ожидается, возглавит любую атаку на исламский режим, несмотря на официальную сдержанность, также готов к военному сценарию.

"Да, есть готовность дать президенту Трампу время, чтобы попытаться заключить выгодную сделку, которую мы также предпочитаем войне. Но военный вариант определенно реален – он на столе, и время принятия решения приближается", – сказал журналистам один из ведущих правых членов парламента Израиля.

Высокопоставленный источник в Армии обороны Израиля отметил: "Израиль больше не может жить с активными террористическими угрозами".

Удары Израиля 26 октября прошлого года в ответ на "беспрецедентную" атаку Ирана – уничтожили большую часть воздушной обороны исламского режима в Сирии, Ираке и самом Иране, а также уничтожили способность Тегерана производить беспилотники и сопрягать боеголовки с ракетами.

"Это были главные препятствия при рассмотрении крупной воздушной операции против Ирана", — сказал представитель ЦАХАЛ.

Журналисты пишут, что у Израиля есть чувство "возрожденной уверенности", связанное с возвращением Трампа в Белый дом, чья администрация дала понять, что, в отличие от времен администрации Джо Байдена, для Израиля больше не существует никаких "красных линий" в сдерживании иранских амбиций.

В то же время в Пентагоне заявили, что Штаты перебрасывают в зону ответственности Центрального военного командования (CENTCOM) авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Также в регионе остается авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry S. Truman, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"После завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson прибудет в зону CENTCOM для продолжения содействию региональной стабильности, сдерживания агрессии и защиты региональных торговых путей", – говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что кроме того, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Nimitz "начала развертывание в западной части Тихого океана, чтобы сохранить наше преимущество в боевых действиях в Индо-Тихоокеанском регионе".

В дополнение к этому министр обороны США Пит Хегсет распорядился разместить в регионе дополнительные эскадрильи ВВС.

США "по-прежнему привержены региональной безопасности в зоне Центрального командования и готовы отреагировать на действия любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося расширить или обострить конфликт в регионе", заявил Парнелл.

"Министр Хегсет продолжает ясно давать понять, что если Иран или его доверенные лица будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, Соединенные Штаты предпримут решительные действия для защиты наших людей", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США требует от Тегерана отказаться от развития ядерной программы.

– Иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

– По возвращении Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

– 2 апреля Иран привел свою армию в боевую готовность. Власти страны отметили, что это решение было принято из-за угрозы США, и силы Ирана "готовы к любому развитию событий".

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