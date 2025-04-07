Нетаньяху предложил Трампу полный демонтаж иранской ядерной программы по примеру Ливии – Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы предложил американскому президенту Дональду Трампу "ливийскую модель" сделки с Ираном. Она подразумевает полное свертывание ядерной программы Тегерана.

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Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. В понедельник, 7 апреля, глава израильского правительства прибыл в Вашингтон, они с Трампом провели переговоры. Израильский премьер был первым, кого президент США принял в Овальном кабинете после своего вступления в должность.

Как утверждает собеседник журналистов, Нетаньяху считает, что шансы на ядерную сделку между США и Ираном крайне низки. Он планировал представить главе Штатов, "как должна выглядеть хорошая сделка".

"Нетаньяху хочет ливийскую модель. Полный демонтаж иранской ядерной программы", – сказал чиновник.

Он добавил, что Нетаньяху хочет достичь понимания с Трампом о нанесении удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатия потерпит неудачу.

Отвечая на вопросы журналистов после встречи с Нетаньяху Трамп заявил, что Штаты будут вести "прямые переговоры" с Ираном относительно его ядерной программы. Они, по словам американского президента, начнутся в субботу и будут вестись на высоком уровне.

Что известно о ядерном оружии Ливии

Находясь под властью Муаммара Каддафи, Ливия в течение некоторого времени имела свою программу разработки ядерного оружия. В середине 1990-х годов через нелегальную сеть страна получила первые 20 центрифуг для обогащения урана, а в 2000 году пыталась через этот же источник закупить 10 тысяч центрифуг P-2, способных ежегодно производить высокообогащенный уран для производства 10 ядерных боезарядов.

Однако недостаточное развитие научно-технической и технологической базы Ливии не позволило ей использовать полученные материалы и достигнуть прогресса в создании ядерного оружия.

В 2003 году Ливия в результате секретных переговоров с Великобританией и США объявила об отказе от реализации ядерной программы. Вскоре Лондон и Вашингтон возобновили со страной дипломатические отношения, а международные санкции, действовавшие против страны, были отменены. Ливия также была исключена из составляемого США списка стран, поддерживающих терроризм.

Напомним, что накануне издание Daily Express со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа, писало, что Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на сделку о неядерном статусе. Вашингтон требует от Тегерана избавиться от своей ядерной программы.

Собеседники журналистов утверждают, что у Ирана остается все меньше времени для заключения сделки и демонтажа своей ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США требует от Тегерана отказаться от развития ядерной программы.

– Иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

– По возвращении Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

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