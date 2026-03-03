"Самые сильные удары еще впереди": Рубио рассказал об операции против Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио 2 марта заявил в Вашингтоне, что следующая фаза военной кампании против Ирана будет более жесткой. Он ответил на вопросы журналистов относительно дальнейших шагов США и сообщил о подготовке новых ударов по режиму в Тегеране.

Заявление Рубио сделал во время общения с представителями СМИ в понедельник. По его словам, американские военные уже готовятся к новому этапу операции.

"Самые сильные удары от американских военных еще впереди. Следующая фаза будет еще более жестокой", – сказал госсекретарь США.

Жесткие заявления Вашингтона

Рубио назвал военную кампанию необходимой. Он пояснил, что, по его мнению, без вмешательства США Иран в течение 1– 1,5 года мог бы накопить значительные запасы ракет малой дальности и беспилотников.

"Через год или полтора они пересекли бы границу и имели бы так много ракет малой дальности и БпЛА, что никто не смог бы ничего с этим поделать", – отметил он. И добавил, что Вашингтон считает такой сценарий неприемлемым.

Планы на завтра

В ближайшее время США начнут новый этап операции. Рубио подчеркнул, что не будет раскрывать тактические подробности будущих действий.

"Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые тяжелые удары по Ирану еще впереди", – заявил он. Также госсекретарь сообщил, что уже завтра США запустят программу, направленную на смягчение резкого роста цен на нефть.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

