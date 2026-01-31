Россия восстанавливает военную базу в Карелии вблизи Финляндии: спутниковые снимки

Страна-агрессор Россия на границе с Финляндией еще в прошлом году начала модернизацию петрозаводского гарнизона – военной базы в Карелии, возведенной еще в советское время, которая в течение последних 25 лет пустовала. В этом году также начнется строительство новой воинской части в Петрозаводске. В целом в этом регионе происходит концентрация войск страны-агрессора.

Хотя о строительстве ВЧ в Петрозаводске (на фото выше) местные СМИ рассказывали, о реформировании гарнизона публично не сообщалось вовсе. В свою очередь финское издание Yle проанализировало соответствующие спутниковые снимки и опросило военных экспертов.

Концентрация войск в Петрозаводске

Большинство российских вооруженных сил сосредоточены именно в Петрозаводске – здесь, среди прочего, расположены большая авиабаза и склад военной техники. Всего здесь находится около 2500-3000 военнослужащих, большинство из которых относятся к так называемым воздушно-космическим силам.

На авиабазе Бесовец есть 80 истребителей (вместе с современными Су-35С здесь можно увидеть старые Су-27). В регионе хранится несколько тысяч бронемашин, грузовиков и прочего – все преимущественно советской эпохи. Также в Петрозаводске расположен штаб радиотехнического полка, где находится около десятка станций радиолокации.

Но в регионе пока нет действующих боевых частей.

О расширении деятельности вооруженных сил РФ свидетельствует активность в гарнизоне в Петрозаводске. Военный эксперт Марко Эклунд считает, что гарнизон модернизируется и будет использоваться новым армейским корпусом.

Россия уже формирует 44-й армейский корпус, что практически означает увеличение численности военных примерно на 15 тысяч солдат. Часть этих новых сухопутных войск уже прибыла в Петрозаводск. Им нужны жилье и инфраструктура для учений. Так что в Карелии "ожидаются довольно масштабные строительные проекты", считает господин Эклунд.

Строительство в Кандалакше

В Кандалакше развертывание новых войск происходит активнее. Еще в июне прошлого года стало известно о возведении больших зданий в Лупче-Савино для новой артиллерийской и инженерной бригады. Спутниковые снимки показывают, как строительство продвинулось с мая 2025 года.

Всего в этом районе будет возведено около десятка новых зданий. Господин Эклунд считает, что общая численность двух бригад в Лупче-Савино составит примерно две тысячи военнослужащих.

Лужский гарнизон

Из гарнизона в Луге прошлой осенью исчезло большое количество техники. Эксперт предполагает, что ее отправили на фронт в Украину.

Однако Россия укрепляет свои силы в Лужском районе. Ранее дислоцированная в Луге мотопехотная бригада официально была преобразована в дивизию. А это значит, что ее численность как минимум утроится и составит около восьми-десяти тысяч солдат.

