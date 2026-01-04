В Финляндии обнародовали видео спецоперации по захвату судна теневого флота РФ

В Финляндии обнародовали видео спецоперации по захвату судна Fitburg, которое связывают с так называемым теневым флотом России. Операцию провели в конце 2025 года в рамках скоординированных действий нескольких ведомств.

Видео дня

Об этом сообщили финские правоохранительные органы, опубликовав соответствующее видео в соцсети Х. На обнародованных кадрах видно, как финские силовые структуры проводят совместную операцию по взятию под контроль судна Fitburg.

Правоохранители действуют слаженно: судно останавливают, после чего на его борт поднимается спецподразделение. В сообщении отмечается, что Fitburg было взято под контроль именно в рамках совместной операции финских органов власти. Детали относительно состава участников операции, а также дальнейшей судьбы судна пока не раскрываются.

Финская сторона официально подтвердила факт захвата корабля, отметив, что действия происходили в правовом поле и в соответствии с действующими процедурами. Опубликованное видео стало первым публичным подтверждением хода спецоперации и демонстрирует ее ключевые этапы.

Судно Fitburg в сообщениях связывают с теневым флотом РФ – сетью кораблей, которые используют для скрытых морских операций. Обстоятельства, предшествовавшие захвату, а также возможные правовые последствия для судна и экипажа, финские органы пообещали обнародовать позже.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на борту задержанного в Финляндии грузового судна Fitburg финские таможенники обнаружили подсанкционный груз. Речь идет о конструкционной стали, импорт которой в ЕС запрещен.

