Финляндия запускает центр безопасности для защиты подводной инфраструктуры: что известно

Финляндия запускает новый центр безопасности для защиты подводной инфраструктуры в Финском заливе. Инициатива реализуется совместно с другими странами Балтийского региона и при поддержке Европейской комиссии.

Главная цель центра – мониторинг и оперативная защита критически важных подводных объектов от потенциальных угроз. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Финляндии.

Что известно

Новый центр морского мониторинга призван обеспечить безопасность подводной инфраструктуры, включая электросети, телекоммуникационные кабели и газопроводы, проходящие в регионе.

Особое внимание будут уделять Финскому заливу, где стратегические объекты находятся под повышенным риском из-за серии повреждений, зафиксированных после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в 2022 году.

Запуск центра предусматривает тесное сотрудничество с государствами Балтийского моря и Еврокомиссией для улучшения контроля и быстрого реагирования на любые инциденты.

В заявлении отмечается, что ответственные органы должны иметь достаточные полномочия и ресурсы для оперативного вмешательства как в территориальных водах, так и в исключительной экономической зоне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Финляндии обнародовали видео спецоперации по захвату судна Fitburg, которое связывают с так называемым теневым флотом России. Операцию провели в конце 2025 года в рамках скоординированных действий нескольких ведомств.

