Россия требует слишком много на переговорах о мире в Украине, – Вэнс

Вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что РФ слишком много хочет на переговорах относительно завершения войны против Украины. По его словам, между позициями украинцев и россиян существует большая пропасть.

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Такое заявление он сделал 7 мая, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. "Россияне просят определенный набор требований, определенный набор уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они просят слишком много", – сказал Вэнс.

По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования и уйти от идеи временного перемирия, поскольку РФ она не нравится.

"Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование", – сказал Вэнс.

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