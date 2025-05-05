'Думаю, мы в хорошем положении': Трамп намекнул, что давит на Россию ценами на нефть. Видео

Президент США Дональд Трамп намекнул, что он оказывает давление на страну-агрессора Россию путем снижения цены на нефть. Он считает, что это влияет на желание Москвы "договориться" о завершении войны.

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Об этом Трамп сказал в понедельник, 5 мая, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, РФ, как и Украина, хочет урегулирования конфликта.

"Я думаю, что Россия, учитывая нынешнюю цену на нефть, а цена упала... Я думаю, что мы имеем хорошие возможности для урегулирования. Они хотят договориться. Украина хочет урегулировать ситуацию", – отметил президент США.

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет. Надеюсь, это произойдет", – добавил Трамп.

Комментируя трехдневное майское "перемирие", которое предложил российский диктатор Путин, политик сказал, что это не звучит как нечто значительное, но "это много, учитывая, с чего мы начинали".

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня с любого дня, но минимум на месяц. Предложение российского диктатора Владимира Путина о тишине на 9 мая он назвал циничным, ведь войска России каждый день наносят удары по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп хочет привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны в Украине. Лидеры двух государств провели продуктивный телефонный разговор.

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