Еще в марте Украина согласилась на предложение Соединенных Штаоов о всеобъемлющем прекращении огня. Однако препятствием к установлению перемирия остается РФ, в частности, российский диктатор Владимир Путин.

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Тем не менее, в Вашингтоне уверены, что "стороны близки к возможному перемирию". Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

По его словам, Украина поддержала предложение США о том, что необходимо установить перемирие минимум на 30 дней. Речь идет о всеобъемлющем прекращении огня на земле, на воде и в небе, которое может быть продолжено.

"Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с коалицией решительных, возглавляемой британцами, французами и немцами, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, со множеством условий. И украинцы на это согласны", – проинформировал Келлог.

В то же время он подчеркнул, что не все условия приемлемы Украине, но стоит выбрать путь дипломатии, чтобы двигаться к миру. Келлог отметил, что на сегодняшний день главным препятствием на пути к мирному урегулированию остается российский диктатор Путин.

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, которые может принести результат – это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", – заявил Келлог.

Ренее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, что украинские власти настаивают на замораживании боевых действий с Россией на текущей линии фронта. После этого Киев планирует создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Напомним, 46-й президент США Джо Байден считает, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп занимается "политикой умиротворения", когда давит на Украину с целью передачи территорий России. Также он выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию.

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