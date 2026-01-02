РФ продолжает врать США об атаке на резиденцию Путина: передали 'доказательства'

Россия не оставляет попыток убедить США в "атаке" на резиденцию своего диктатора Владимира Путина. Начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков передал американским представителям якобы "доказательства".

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое цитируют пропагандистские каналы. Отмечается, что Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

Глава ГРУ на этой встрече якобы передал "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона" который был сбит "во время отражения атаки на резиденцию Путина".

При этом расшифровку памяти навигационных контроллеров данных этого беспилотника проводили представители спецслужб РФ. Одно это красноречиво говорит о всей "правдивости" этих материалов.

"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", – сказал Костюков на встрече с представителем США.

Фейк Кремля об атаке украинских дронов на резиденцию Путина

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что украинские беспилотники якобы атаковали резиденцию Путина и пригрозил ответом. По его словам, в сторону резиденции якобы летел 91 украинский беспилотник . В российском Минобороны заявляли, что их все сбили .

Однако никаких доказательств российская сторона не предоставила.

Президент Зеленский назвал заявления РФ "очередной ложью" и связал их с успешными переговорами Украины с США. Он подчеркнул, что подобные заявления могут предшествовать ударам по столице и государственным зданиям, напомнив об ударе оккупантов в сентябре по зданию Кабинета министров.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер выразил сомнения в правдивости заявлений России о якобы атаке Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Дипломат убежден, что такие действия со стороны Киева были бы не логичными.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦРУ подтвердили, что Украина не атаковала резиденцию Путина. Американская разведка не зафиксировала попытки удара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!