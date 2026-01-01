В ЦРУ подтвердили, что Украина не атаковала резиденцию Путина

Представители национальной безопасности США заявили, что Украина не пыталась атаковать российского диктатора Владимира Путина или одну из его резиденций. Американская разведка не зафиксировала попытки удара.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Вашингтоне заявили, что оценка ЦРУ не обнаружила никаких признаков попытки атаки. По словам чиновника, ознакомленного с разведданными, Украина планировала нанести удар по военному объекту, который расположен в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, однако не вблизи нее.

После того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил президенту США Дональду Трампу о результатах оценки, последний в собственной соцсети Truth Social в очередной раз прокомментировал ситуацию. 31 декабря американский лидер заявил, что вероятная атака могла не состояться, кроме того, он назвал Россию препятствием для мира.

Что предшествовало

Несколькими днями ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что украинские беспилотники якобы атаковали резиденцию Путина, и пригрозил ответом. В российском Минобороны заявляли о 91 сбитом беспилотнике. Однако никаких доказательств российская сторона не предоставила.

Президент Зеленский назвал заявления РФ "очередной ложью" и связал их с успешными переговорами Украины с США. Он подчеркнул, что подобные заявления могут предшествовать ударам по столице и государственным зданиям, напомнив об ударе оккупантов в сентябре по зданию Кабинета министров.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер выразил сомнения в правдивости заявлений России о якобы атаке Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Дипломат убежден, что такие действия со стороны Киева были бы нелогичными.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль продолжает рассказывать об "атаке дронов" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае. Безосновательные заявления об "украинской атаке" РФ пытается использовать для срыва мирного процесса и "обоснования" своих ультимативных требований к Украине и Западу.

