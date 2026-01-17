Решать не Трампу: премьер Канады сделал заявление насчет будущего Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни в пятницу, 16 января, предупредил, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, будет принимать не президент США Дональд Трамп. Право определять будущее острова имеют сама Гренландия и Дания.

Видео дня

Об этом Карни сказал журналистам на пресс-конференции в Пекине после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином, передает Politico."Будущее Гренландии будут решать Гренландия и Королевство Дания", – отметил он.

Карни призвал союзников по НАТО, включая США, "придерживаться своих обязательств". Он подчеркнул, что Канада поддерживает суверенитет Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожает захватить.

"Мы являемся партнерами Дании по НАТО, поэтому наше полноценное партнерство остается в силе. Наши обязательства по статьям 5 и 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", – заверил премьер.

Карни сказал, что суверенитет Гренландии и Арктика стали одной из тем переговоров во время его встречи с Си. По словам политика, "в этом вопросе их взгляды в значительной степени совпадают".

Что происходит вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

14 января Трамп снова начал угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна "убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

Трампу ответил министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен после переговоров в Белом доме. Он сказал, что у Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Это не удовлетворило президента США. Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он с сарказмом заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия созовут "рабочую группу высокого уровня". Ее участники проведут переговоры по "совместному пути вперед" после встречи дипломатов в Вашингтоне.

14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил.

Сначала Дания не называла свои действия "военными учениями", зато в Копенгагене прямо заявили, что эти шаги являются ответом на вызовы безопасности в Арктике. Однако позже было заявлено, что это именно учения – так называемая операция "Арктическая выносливость" (хотя в планах НАТО эти ежегодные учения проходят в сентябре). К ним присоединились Франция, Швеция, Германия, Норвегия и другие союзники.

Объединенное арктическое командование, которое является органом Министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп продолжает посягательство на часть Дании – Гренландию. Копенгаген и Нуук объединили усилия в противодействии аппетитам лидера Белого дома, а в большинстве столиц стран-членов НАТО растет беспокойство относительно того, что действия Вашингтона разрушат Альянс. Чтобы защитить Гренландию от Штатов, Европа может воспользоваться тремя сценариями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!