Трамп тремя словами отреагировал на 'бойкот' Ираном чемпионата мира по футболу-2026

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность пропуска Ираном чемпионата мира по футболу 2026 года, заявив, что его не беспокоит участие иранской сборной в турнире. Высказывание прозвучало на фоне военного обострения между США и Ираном, из-за которого участие команды в чемпионате оказалось под вопросом.

Видео дня

По данным USA Today, Трамп ответил на вопрос о возможном отсутствии Ирана на турнире словами

"Мне все равно. Мне действительно все равно. Я думаю, что Иран – это страна, которую сокрушительно разгромили. Она держится из последних сил", – заявил американский лидер.

Ситуация вокруг участия иранской сборной осложнилась после ударов США и Израиля, начавшихся 28 февраля. В ходе операции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных чиновников. Иран в ответ нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что организация сосредоточена на обеспечении участия всех сборных в чемпионате мира по утвержденному формату.

Представитель иранской футбольной федерации Мехди Тадж сообщил, что после атак сложно ожидать оптимистичных настроений перед турниром: "Мы не можем рассчитывать на подготовку к чемпионату мира с надеждой".

Напомним, что сборная Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года попала в Группу G, где её соперниками стал Бельгия, Египет и Новая Зеландия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!