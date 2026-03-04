Есть три сценария: в Кремле дали 'сигнал', сколько еще собираются воевать против Украины – ISW

В России определились с ключевыми сценариями предстоящих выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся в сентябре этого года. Все они так или иначе завязаны на российско-украинской войне – и отличаются лишь степенью "успешности" ведения боевых действий для России.

Подобное планирование подтверждает: до осени 2026 года Москва вариант с прекращением войны не рассматривает, если же вдруг США дожмут "мирное соглашение" – Кремль уверен, что "продаст" его россиянам как абсолютную "победу". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Кремль собирается воевать против Украины как минимум до осени

Инсайды из Кремля свидетельствуют: высшее руководство РФ ожидает, что российско-украинская война продлится как минимум до сентября этого года, когда в России будут проходить выборы в Госдуму.

Так, отмечают аналитики, из публикации в одном из российских Telegram-каналов, специализирующихся на "внутренней кухне" Кремля, стало известно, что Администрация президента России провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, чтобы определить ключевые сценарии, связанные с предстоящими выборами. И там говорилось о том, что планирование выборов будет сосредоточено на прогрессе России в полномасштабном вторжении в Украину.

"Инсайдерский источник утверждал, что Администрация президента очертила три сценария, все из которых сосредоточены вокруг идеи, что война все еще будет продолжаться на момент выборов. Однако сценарии отличались степенью, до которой Россия достигала стратегического успеха в войне или сталкивалась с давлением, которое требовало большей общественной поддержки войны. Источник утверждал, что "наиболее вероятным сценарием" был тот, при котором текущая динамика военного времени сохранялась, а военная и экономическая сферы не требовали "радикальных изменений", – отметили в ISW.

Сообщение этого источника, добавили аналитики, перекликается с информацией, которую уже фиксировали в ISW.

"Недавно ISW наблюдала аналогичные сообщения об усилиях Кремля включить затяжную войну в свою политическую повестку дня накануне предстоящих выборов, в частности о поддержке кандидатов, которые решительно поддерживают войну, и целенаправленные медиа-кампании, сосредоточенные на военных усилиях как маркере национального единства. Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше", – отметили аналитики.

В то же время они не исключают возможности, что Москва предполагает также и вариант с заключением мирного соглашения при посредничестве США. Но в Кремле могут быть уверены в том, что способны "легко представить потенциальное мирное урегулирование до сентября как победу для российского населения" – и по этой причине не тратят времени и усилий на создание плана для такого сценария.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW оценили планы Кремля по войне в Украине. Установленные Москвой "дедлайны" по захвату украинской земли и расширение ее "аппетитов" на Одесскую область подтверждают, что российское военное командование действует в "альтернативной реальности".

Между тем в "реальности на земле", по оценкам аналитиков, в феврале ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем захватили оккупанты. Это произошло впервые после контрнаступления летом 2023 года.

