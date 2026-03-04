Игра ва-банк: Орбан повышает ставки перед выборами в Венгрии, объявив антиукраинскую мобилизацию и готовя провокации

За несколько недель до парламентских выборов в Венгрии украинский вопрос превратился в главную ось внутренней политики. Премьер-министр Виктор Орбан фактически сделал ставку на конфликт с Киевом как на ключевой инструмент мобилизации электората для партии Fidesz. Сценарий знакомый: внешняя угроза, энергетическая безопасность, "втягивание в войну" и образ лидера, который якобы самостоятельно сдерживает хаос. Впервые за годы полномасштабной войны России против Украины Орбан публично назвал Украину врагом, обвинил ее в подрыве венгерских интересов и пообещал и в дальнейшем блокировать любую помощь Киеву на уровне ЕС.

Видео дня

Причина такой резкости – не только геополитика, но и внутренняя арифметика. По данным социологии, оппозиционная партия Tisza во главе с Петером Мадяром опережает Fidesz, и впервые за 16 лет власть Орбана выглядит не гарантированной. В этой ситуации антиукраинская риторика становится не идеологией, а технологией – способом консолидировать консервативный электорат и перевести кампанию в плоскость страхов, а не экономических проблем или коррупционных скандалов.

Параллельно растет напряжение в отношениях с Брюсселем: Будапешт блокирует финансовые пакеты для Украины и новые санкции против Москвы, превращая европейскую политику в поле внутреннего торга. Таким образом, выборы в Венгрии становятся не только национальным событием, но и фактором, непосредственно влияющим на единство ЕС и устойчивость поддержки Украины в условиях войны.

О том, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается остаться у власти за счет "войны" против Украины – в материале OBOZ.UA.

Антиукраинская кампания как план спасения

Похоже, Виктор Орбан окончательно сделал ставку на украинскую тему как на главный мотор кампании партии Fidesz. Этот сценарий уже сработал четыре года назад: страх войны, "внешний враг" и лидер, который якобы спасает нацию от чужих конфликтов. Теперь Орбан впервые прямо назвал Украину врагом из-за требования отказа от российских энергоносителей и пообещал не предоставлять Киеву военной или финансовой помощи.

Резкая риторика Орбана в адрес Киева была частью его политической линии из-за исторических обид и тесных связей Будапешта с Москвой. Текущий конфликт якобы спровоцирован январской атакой, которая вывела из строя трубопровод "Дружба". Расчет прост: если оппозиционная партия Tisza поддерживает Украину, то Fidesz продает избирателю сюжет "нас втянут в войну и Украина лишила вас дешевых российских энергоресурсов". Отсюда петиции вроде "Мы не будем умирать за Украину", ролики о мобилизованных родителях и цифры о "800 миллиардах для Киева", после которых венграм якобы не хватит на социальные программы. Когда рейтинги падают, всегда находится удобный враг за границей и еще более удобный трубопровод, который надо "героически защищать".

Ситуация настолько вопиющая, что на нее резко отреагировали даже в Польше. Глава МИД страны Радослав Сикорский фактически обвинил Будапешт в использовании антиукраинской риторики для внутренних выборов.

"Письмо гнева" и намек на эскалацию на границе

Виктор Орбан громко обвинил Украину в подрыве энергетической безопасности и заявил, что Киев блокирует нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию поступает российская нефть. В открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обнародованном в соцсети Х, он назвал действия Украины "антивенгерской политикой".

Орбан призвал "немедленно открыть "Дружбу" и воздержаться от "нападений на энергетическую безопасность Венгрии", обвинив Киев в попытках втянуть Будапешт в войну и повысить цены для венгерских семей. Дополнительно прозвучал тезис о "возможных атаках Украины на энергетические объекты Венгрии", из-за чего на границу "будут отправлены войска для их защиты", а также запретят полеты беспилотников.

Вывод здесь простой: когда нефть из России становится вопросом "национального достоинства", то энергетика вдруг превращается в инструмент предвыборной мобилизации. "Дружба" в этой риторике звучит почти как сакральный символ, без которого венгерская экономика якобы обречена, хотя весь ЕС уже несколько лет говорит о диверсификации. Создается впечатление, что главная угроза – не перебои с поставками, а риск потерять удобный политический сюжет: осада, внешний враг и премьер, мужественно спасающий нацию от дронов, тарифов и злых соседей.

Антиукраинизм как технология, а не консенсус

Удалось ли Орбану насадить антиукраинские настроения в середине венгерского общества? Частично, да, но не критично. Годами орбановская риторика строила образ Украины как источника рисков: от темы венгерского меньшинства до страхов экономических потерь и втягивания в войну. Это удобный инструмент мобилизации через страх – простой, дешевый и политически эффективный.

Но Венгрия не монолитна. В Будапеште, среди молодежи и бизнеса, поддержка Украины сохраняется, страна принимала беженцев, и массовой бытовой враждебности нет. Уровень скепсиса в основном зависит от медиасреды, которая в Венгрии, мягко говоря, не совсем свободная, а за последний год стала еще более проблемной.

Антиукраинский дискурс – не новая идеология Венгрии, а технология кампании. Громкая, эффективная, но не всесильная. Венгерское общество и дальше разрывается между страхом войны, экономическим прагматизмом и европейской идентичностью – и именно это, несмотря на всю пропаганду, оставляет шанс на другой политический разговор между Украиной и Венгрией после Орбана.

У Орбана – нерешенная проблема для ЕС

То, что Виктор Орбан активно блокирует пакеты помощи Киеву, не новость. Орбан наложил вето на новые меры ЕС против Москвы – кредит Украине на €90 млрд и 20-й раунд санкций. Для истощенной войной Украины ставки чрезвычайно высоки: имеющиеся средства могут иссякнуть уже в ближайшие недели. Орбан пообещал блокировать каждое решение ЕС, которое может помочь Украине, пока Киев не возобновит поставки. Особую критику вызвало блокирование кредитного пакета ЕС, поскольку в декабре Орбан согласился с условиями финансирования вместе с другими лидерами союза.

В прошлом конфликты с Брюсселем заканчивались компромиссами – как правило, с расчетом сохранить поток средств из ЕС или добиться уступок. Будапешт, как правило, оставлял себе пространство для маневра, чтобы не разрушить отношения с другими столицами полностью. Но теперь, когда Орбан, возможно, борется за собственное политическое выживание перед голосованием 12 апреля. И его курс все больше ориентирован на укрепление внутренней поддержки.

Несмотря на ситуацию, лидеры ЕС пытаются избежать прямого юридического конфликта с Орбаном, понимая, что громкая схватка с Брюсселем может стать для него идеальным электоральным топливом. Параллельно Еврокомиссия анализирует юридические механизмы, которые позволили бы обойти венгерское вето на кредит Украине объемом 90 млрд евро. Рассматривается вариант использования формата "углубленного сотрудничества", когда группа государств может двигаться вперед без единогласия всех 27 членов. По договорам ЕС, страны, которые не участвуют, не должны препятствовать другим.

Таким образом, Брюссель пытается лишить Орбана рычагов давления, но сделать это так, чтобы не превратить его в мученика "европейской централизации". Потому что в нынешней политической конфигурации для венгерского премьера даже поражение может стать победой – если ее правильно подать избирателю.

Почему нервничает Орбан

Последняя социология – партия Tisza опережает Fidesz на 11% среди всего населения, а среди определившихся избирателей ее преимущество уже достигает 20%. Опрос стал тревожным сигналом для Орбана, ведь это самый большой разрыв, зафиксированный независимыми социологами на данный момент. По словам Мадьяра, такие показатели открывают его партии путь к большинству в парламенте. А это означает, что Орбан может оставить должность премьера, которую он занимает 16 лет.

В ожидании кардинальных изменений

Лидер Tisza уже очертил в своем программном интервью Путина как угрозу Венгрии и европейской цивилизации в целом. Во внешней политике Мадьяр четко называет Россию государством-агрессором, хотя занимает осторожную позицию относительно военной помощи Украине, подчеркивая ограниченные ресурсы Венгрии. Кроме того, один из первых визитов Мадьяра в случае победы будет в Украину.

"Одна из моих первых поездок будет в Закарпатье. Орбан с 2015 года не был в Закарпатье и никогда не спрашивал закарпатских венгров, в чем именно он может помочь", – это одно из последних заявлений Мадьяра. В отличие от Орбана, Мадьяр не эксплуатирует тему венгерского меньшинства в Закарпатье, признавая, что конфликт на этой основе вредит самим венграм. Он выступает за спокойный диалог с Украиной, что потенциально означает снижение напряжения в гуманитарных и пограничных вопросах.

В вопросе евроинтеграции Украины Мадьяр имеет умеренную позицию. Он не против самого вступления как Орбан, но не поддерживает ускоренного варианта такого развития событий. В то же время он выступает за политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Киева и возвращение Будапешта к европейскому консенсусу по поддержке Киева.

В общем Мадьяр учел ошибки оппозиции 2022 года. Он имеет программу – объемный документ "Венгрия, что работает", представленный 8 февраля. Ее приоритеты: возвращение замороженных средств ЕС, борьба с коррупцией, перезапуск экономики, реформы здравоохранения и образования и введение евро. При этом Мадьяр сохранил ряд "фирменных" требований Fidesz: жесткая антимиграционная политика, защита от роста тарифов.

Россия уже включилась в провокации?

Лидер венгерской оппозиции Мадьяр заявил, что попал в "медовую ловушку" – "классическую ситуацию, в российском стиле". В соцсетях ранее распространили фотографию спальни, что было намеком на возможную публикацию секс-видео. Само видео в открытом доступе пока не появилось.

Надо отдать должное политику. Мадьяр записал видеообращение, в котором подтвердил, что такой компромат существует. Он заявил, что в августе 2024 года после вечеринки посетил квартиру, изображенную на фото, и имел "добровольные интимные отношения" со своей бывшей партнершей. При этом он подчеркнул, что не делал ничего незаконного и его "совесть чиста". Сам политик находится в разводе.

Антиукраинская риторика венгерской власти уже не срабатывает

Орбан не впервые использует украинский вопрос для мобилизации своего электората, создавая образ врага. В разные периоды это были разные темы – и Джордж Сорос, и Европейский Союз. Сегодня это, например, тема нефти, которую "перекрыли злые украинцы". Ведь в Венгрии идея ухудшения отношений с ЕС или даже выхода из него, несмотря на слухи, что об этом Орбана якобы просил Дональд Трамп, является абсолютно непопулярной среди венгров. Поэтому остается тема Украины. И что бы Украина ни делала, даже если прилагает усилия к ремонту нефтепровода "Дружба", для Орбана это лишь инструмент политической технологии. Он будет искать новые поводы для атак. Очевидно, Орбану нужно как-то объяснять проблемы, в частности экономические трудности в Венгрии. И главное – впервые у него появился реальный оппонент, способный отобрать власть – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

По мнению эксперта, в этом контексте все последние заявления ориентированы прежде всего на мобилизацию избирателей, чтобы они голосовали за Орбана. Ведь сейчас партия Петера Мадьяра опережает партию Орбана почти на 20 пунктов среди тех, кто определился и планирует прийти на выборы. Если социология подтвердится, партия Мадьяра может получить около 55% и не будет нуждаться в коалиции. Более того, часть оппозиционных партий уже отказывается от участия в выборах, чтобы не распылять голоса, фактически поддерживая Мадьяра.

"Мы можем говорить об усталости венгров от режима Орбана и о том, что эти выборы становятся для оппозиции решающим боем", – отмечает Александр Леонова.

Относительно антиукраинской риторики венгерской власти, то по мнению эксперта, технология уже не срабатывает. Во-первых, многие венгры живут в Украине, между странами идет постоянный контакт, и люди видят реальность. Перед полномасштабным вторжением России значительная часть украинцев, несмотря на войну с 2014 года, не верила в масштабную агрессию. Если даже украинцев было сложно убедить в очевидном, то убедить венгров в "агрессивности Украины" еще сложнее.

"Тезис об агрессивных украинцах не заходит, он слишком радикален и выходит за пределы здравого смысла. Венгры живут в европейском информационном пространстве, многие работают за рубежом. Сам Орбан, возможно, и верит в собственную риторику, но общество – нет. Даже опрос о недопустимости вступления Украины в ЕС, который инициировал Орбан, по словам Мадьяра, имел меньшее количество участников, чем численность членов его партии", – считает Леонов.

По его мнению, в Европейском Союзе также внимательно следят за ситуацией, ведь Орбана достал блок своей политикой. Процедура лишения права голоса – так называемая "ядерная опция" ЕС – в свое время была заблокирована из-за союза Орбана с Польшей. После 2022 года Варшава сняла возражения, но момент был упущен. Сейчас, учитывая позицию Словакии, реализация такого сценария затруднена.

"ЕС уже заморозил для Венгрии десятки миллиардов евро. По дипломатическим данным, Орбан якобы предлагал снять блокировку на 90 миллиардов в обмен на 15 миллиардов для Будапешта. Это свидетельствует о попытке прямо влиять на избирательный процесс через финансовые ресурсы. Но все выглядит так, что официальный Брюссель не пойдет на уступки Орбану и делает ставку на победу оппозиции. Петер Мадьяр уже посетил международные форумы – в частности Давос и Мюнхен, где его воспринимали как потенциального будущего премьера. Таким образом ЕС демонстрирует, на чьей стороне он видит будущее Венгрии. И для венгров это важно, ведь членство в ЕС – это не только политика, но и рабочие места, финансирование и экономическая стабильность", – отметил Александр Леонов.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася