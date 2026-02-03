США сбили иранский 'Шахед вблизи своего авианосца в Аравийском море: что происходит

Американский истребитель F-35 сбил иранский беспилотник Shahed-139, который агрессивно приближался к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Инцидент произошел 3 февраля 2026 года, когда корабль находился в международных водах примерно в 800 км от южного побережья Ирана. Никто из американских военных не пострадал, оборудование тоже не получило повреждений.

Об этом агентству Bloomberg сообщили в Центральном командовании ВС США. Спикер командования капитан ВМС Тим Хокинс заявил, что дрон "маневрировал" в сторону авианосца, несмотря на попытки деэскалации со стороны американских сил. "F-35C с Авраам Линкольн сбил иранский дрон в самообороне и для защиты авианосца и личного состава на борту", – сказал Хокинс.

Реакция Белого дома

После новости о сбитом дроне цены на нефть подскочили – инвесторы испугались более широкой эскалации на Ближнем Востоке. Но потом часть прироста потеряли, потому что Белый дом подтвердил, что запланированные на пятницу переговоры с Ираном все еще актуальны.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на Fox News сказала, что президент Трамп отдает предпочтение дипломатии. "Для дипломатии нужно двое, конечно. Но у президента всегда есть весь спектр вариантов – включая военную силу". Она добавила, что спецпосланник Стив Уиткофф уже подтвердил: встречи остаются в силе.

Все произошло за считанные часы. Сначала дрон подошел к авианосцу – его сбили. А потом, уже в Ормузском проливе, лодки и дрон Корпуса стражей исламской революции приблизились к американскому торговому судну M/V Stena Imperative на высокой скорости и угрожали захватом. Американский эсминец USS McFaul вместе с воздушной поддержкой сопроводил танкер в безопасное место.

Центральное командование США назвало такие действия Ирана "ненужной агрессией" возле американских сил, партнеров и коммерческих судов."Это повышает риски столкновений, просчетов и дестабилизации региона", – говорится в заявлении.

Напряжение и предупреждения

Последние недели ситуация обострилась из-за протестов в Иране и жесткого подавления их властями. Трамп угрожал авиаударами, посылал "армаду" в регион как рычаг давления на ядерную программу Тегерана. В то же время он сигнализировал о возможности новой ядерной сделки – но с предупреждением, что без результата "произойдут плохие вещи".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова к дипломатии, но призвал воздержаться от "угроз, запугивания или давления" со стороны США.

Аналитик Bloomberg Бекка Вассер отметила: "Такие шаги рискуют оттолкнуть президента Трампа от дипломатического пути обратно к военному варианту. Это опасная игра, когда США собрали значительную огневую мощь на Ближнем Востоке".

Ранее Центральное командование США уже предупреждало Иран не перелетать над американскими кораблями и не наводить оружие на силы США. В пятничном заявлении признали право Ирана на военные учения в Ормузском проливе – но только при условии безопасности и профессионализма.

Ядерное давление

Трамп уже несколько раз заявлял, что готов вернуться к столу переговоров по ядерной программе Ирана. Но только при условии реальных уступок со стороны Тегерана. Он говорил, что без сделки "плохие вещи станут неизбежными". И вот теперь, когда дрон приблизился к авианосцу, многие увидели в этом именно тот момент, когда дипломатия может сорваться.

Но еще один важный момент – внутренняя ситуация в Иране. Протесты против власти продолжаются уже недели. Власти применяют силу, есть погибшие. Трамп публично осуждал это, называл репрессии "жестокими" и даже намекал на возможные удары по ключевым объектам. Иран в ответ обвиняет США в разжигании беспорядков.

Ормузский пролив – это узкое горло, через которое проходит около 20% мировой нефти. Любой инцидент здесь сразу влияет на цены. Сегодняшние события – и дрон возле авианосца, и преследование танкера – напомнили всем, насколько быстро ситуация может выйти из-под контроля.

Американские военные говорят, что они действуют только в самообороне. Но каждый такой случай добавляет напряжения. Иранские силы, со своей стороны, демонстрируют, что могут действовать агрессивно, не переходя пока красную линию полномасштабного конфликта.

Что будет дальше

Переговоры запланированы на пятницу. Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока, уже несколько раз встречался с иранскими представителями в нейтральных странах. Пока что прогресса мало, но обе стороны говорят, что двери не закрыты.

Однако аналитики предупреждают: если Иран продолжит подобные маневры возле американских кораблей, Трамп может решить, что дипломатия не работает. А в регионе уже стоит значительная американская группа – авианосцы, эсминцы, истребители, базы в странах-союзниках.

Один из экспертов Bloomberg сказал прямо: "Это опасная игра". Один просчет, и цена на нефть может прыгнуть не на несколько процентов, а гораздо выше. А вместе с ней – и риски для всего региона.

