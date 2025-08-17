Путин отчитался Лукашенко о встрече с Трампом на Аляске: о чем еще говорили

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. В ходе диалога глава Кремля отчитался своему коллеге о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Видео дня

Об этом написал беларуский Telegram-канал 17 августа. "Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", – указано в сообщении.

Что известно

Кроме того, были приоткрыты некоторые детали телефонного разговора. В частности, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в регионе, учитывая переговоры на Аляске.

"Российский лидер подробно проинформировал беларуского коллегу о результатах прошедшего саммита Россия – США", – написано в сообщении.

Также диктаторы во время разговора обсудили ряд аспектов беларуско-российских двусторонних отношений.

Что предшествовало

15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором глава Белого дома заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам президента США, речь идет о "значительном прогрессе".

В то же время Трамп был вынужден признать, что пока что соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

Утром 16 августа американский лидер позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран НАТО. В ходе "очень непростого" разговора, Трамп констатировал, что Путин отказался от прекращения огня и что он хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение". Во время разговора Трамп также пригласил Зеленского в Белый дом. Визит состоится в понедельник, 18 августа.

Как писал OBOZ.UA, Трамп провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко накануне саммита на Аляске. Главной темой стало освобождение 16 заключенных, за что американский лидер поблагодарил Лукашенко.

