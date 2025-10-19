Путин не смог договориться с Сирией о сохранении российских военных баз – СМИ

Во время официального визита президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Москву вопрос дальнейшей судьбы двух российских военных баз в Сирии остался нерешенным. Это была первая встреча аль-Шараа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на интервью сирийского министра иностранных дел Асаада Хасана аль-Шибани изданию Asharq Al-Awsat. Министр заявил, что сейчас стороны обсуждают пересмотр соглашений по военным базам.

Действующие договоренности, заключенные при прежнем режиме, временно приостановлены и считаются неприемлемыми.

Аль-Шибани добавил, что во время визита аль-Шараа поднял вопрос о судьбе бывшего президента Сирии Башара Асада, который бежал в Москву в декабре 2024 года, а также обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества в случае преодоления разногласий.

По словам министра, отношения с Россией должны строиться в пользу сирийского народа и власти страны не готовы идти на уступки, ущемляющие права граждан.

Ранее база в Тартусе и аэродром в Хмеймиме давали России прямой выход к Средиземному морю и служили ключевыми пунктами для влияния Кремля на Ближний Восток и Африку, а также хабом для переброски войск, наемников и оружия. В 2017 году Москва договорилась с Башаром Асадом об аренде этих объектов на 49 лет.

Сейчас стороны продолжают переговоры о пересмотре условий пребывания российских военных на территории Сирии.

Напомним, 15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первый визит сирийского лидера в Россию после того, как в прошлом году повстанцы под его руководством свергли союзника Кремля Башара Асада и тот бежал в РФ.

Бывший глава Сирии Башар Асад после побега из своей страны обосновался в столице страны-агрессора России. Он поселился в элитном жилом комплексе "Москва-Сити", где его семье принадлежат около 20 роскошных апартаментов, которые строго закрыты от посторонних.

Кремль фактически запретил бывшему диктатору Сирии вести политическую деятельность или устраивать публичные выступления. Большую часть времени экс-президент Сирии теперь проводит за видеоиграми.

Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года. А в январе сирийские чиновники обратились к Кремлю с запросом передать его Дамаску, однако Москва отказалась выдавать Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Дамаске выдал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве, нападении с целью провоцирования гражданской войны и пытках, которые привели к смерти.

