Россия отказалась выдавать Сирии Асада, но сотрудничество между странами продолжается – временный президент

Россия отклонила запрос сирийских властей выдать экспрезидента Башара Асада в обмен на сохранение военного присутствия РФ в стране. Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года, а в январе сирийские чиновники обратились в Кремль с запросом передать его Дамаску, однако Москва отказалась его выдавать.

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Об этом сказал временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа в интервью The New York Times. Издание отмечает, что он впервые публично признал реакцию России на запрос о выдаче Асада.

Однако сирийские власти, похоже, открыты для переговоров с Кремлем. Как отметил временный президент Сирии, его страна во многом зависит от России.

"Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Оружие Сирии полностью российское. Существует много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия возлагалась в течение многих лет. Мы должны принимать во внимание эти сирийские интересы", – сказал аль-Шарра.

Он отметил, что Москва укомплектовала сирийскую армию в течение десятилетий, намекая, что Сирия может снова нуждаться в поддержке России в будущем.

"До сих пор у нас не было предложений от других стран по замене сирийского оружия",– отметил аль-Шараа.

Он добавил, что его правительство ведет переговоры с Россией и Турцией по поводу предстоящей военной поддержки со стороны этих стран.

"У Турции есть военное присутствие в Сирии, и у России также есть военное присутствие. Мы аннулировали предварительные соглашения между Сирией и другими странами и находимся в процессе разработки новых соглашений", – сказал аль-Шараа.

Издание отметило, что временный президент Сирии также открыт для закупки дополнительного оружия у России и других стран.

В то же время, Аль-Шараа подчеркнул, что любые новые соглашения о военном присутствии должны гарантировать "независимость Сирии, стабильность ее безопасности и то, что присутствие ни одной страны не создает угрозы или опасности для других стран через сирийскую территорию".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января между новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа и представителями Кремля прошли переговоры. На них от России требовали выдачу бывшего президента Башара Асада. Также речь шла о компенсации ущерба.

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