В Сирии выдали ордер на арест сбежавшего в Россию Асада: в чем его обвиняют

В субботу, 27 сентября, стало известно о том, что суд в Дамаске выдал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада. В декабре 2024 года он бежал в Россию после свержения его диктаторского режима. Асада, в частности, обвиняют в умышленном убийстве и пытках, которые привели к смерти и лишению свободы.

Об этом сообщает сирийское агентство Sana. Кроме того, на решение суда отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности. С декабря прошлого года он скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой", – написал Зеленский в Telegram.

Он добавил, что очень показательно то, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в Москве, назвав город"столицей безнаказанности".

Президент отметил, что Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. И единственный способ положить конец безнаказанности – это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления.

"Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", – резюмировал эту новость президент.

Детали

В субботу, 27 сентября, следственный судья Тауфик аль-Али заявил, что ордер на арест выдан в связи с подавлением восстания в провинции Дараа в 2011 году. Он стал ответом на иск, поданный семьями жертв и связанный с инцидентами, произошедшими 23 ноября 2011 года. Отмечается, что судебное решение открывает возможность для распространения ордера через Интерпол и продолжения дела на международном уровне.

Что предшествовало

В начале 2012 года армия бывшего сирийского диктатора начала штурмовать город Хомс, который в то время контролировали повстанцы. Среди прочего, 22 февраля в городе попало под обстрел здание пресс-центра. Из-за этого обстрела погибли 56-летняя американская журналистка Мари Колвин из Sunday Times и 28-летний французский фотограф Реми Охлик.

Также были ранены французская журналистка Эдит Бувье, британский фотограф Пол Конрой и их сирийский переводчик Ваэль Аль-Омар.

Начиная с декабря 2012 года по май 2013-го было зафиксировано по меньшей мере 10 случаев применения химического оружия правительственными военными Сирии против бойцов оппозиционных сил страны. Весной 2013 года соответствующие доказательства власти США и Великобритании представили на рассмотрение экспертов ООН.

Кого и в чем обвиняют

Парижский суд выдал ордера на арест семи бывших высокопоставленных чиновников Сирии"за соучастие в военных преступлениях и преступлениях против человечности". Кроме Башара Асада, в ордерах фигурируют Махер Асад, брат свергнутого президента и "фактический руководитель 4-й сирийской бронетанковой дивизии" (на момент событий в Хомсе), глава тогдашней разведки страны Али Мамлюк, начальник штаба сирийской армии Али Аюб и другие.

Атаку на Хомс и, соответственно, убийство журналистов считают "самым старым сирийским делом, которое расследовали в Париже". А издание этих семи ордеров на арест является шагом, который открывает путь к судебному разбирательству дела во Франции.

Химическое оружие Асада

В 2021 году французские следователи начали расследовать обстоятельства химической атаки солдатами Асада повстанцев неподалеку от сирийской столицы Дамаска в районах Адра и Дума. Военные Асада, как доказано, применили 4 и 5 августа 2013 годагаз зарин, в результате чего погибло более 1000 человек.

Практически сразу со следствием Национальная антитеррористическая прокуратура Франции выдала международный ордер на арест Асада за указанное применение запрещённого оружия. Но в июле высшая судебная инстанция Франции – Кассационный суд – отменила этот ордер, сославшись на то, что документ был выдан во время, когда на Асада распространялся иммунитет главы государства.

Напомним, что в начале сентября, французские суды выдали сразу семь ордеров на арест бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, включая бывшего президента Сирии Башара Асада. Кроме того, был возобновлен аналогичный ордер Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, который ранее отменил Кассационный суд.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция далеко не единственная страна, которая желала бы увидеть бывшего сирийского диктатора на своей территории. Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года, а в январе сирийские чиновники обратились к Кремлю с запросом передать его Дамаску, однако Москва отказалась его выдавать.

