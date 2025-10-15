Новый президент Сирии посетил Россию, которая бомбила его повстанческие отряды: о чем будет договариваться с Путиным

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первый визит сирийского лидера в Россию после того, как в прошлом году повстанцы под его руководством свергли союзника Кремля Башара Асада и тот бежал в РФ.

Как отметили российские пропагандистские СМИ, во время встречи стороны будут обсуждать региональные и международные вопросы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Сирией и РФ. Соответствующее видео обнародовал официальный Telegram-канал Кремля.

Во время встречи российский диктатор цинично заявил, что Сирия и Россия более 80 лет "поддерживают особые дружеские отношения" и руководствуются "интересами сирийского народа".

При этом Путин "забыл", что российские истребители и бомбардировщики регулярно наносили удары в Сирии по позициям "Тахрир аш-Шам", лидером которой и был Ахмед аш-Шараа.

Однако новый президент Сирии также сделал вид, что "забыл" об этом, и заявил, что стремится восстановить связи со всеми странами, "особенно с Российской Федерацией".

"Мы уважаем все прошлые соглашения и эту величественную историю, и мы пытаемся переосмыслить и по-новому определить характер этих отношений. Мы уважаем нашу общую историю и стремимся укрепить отношения на основе суверенитета, единства и стабильности Сирии", – сказал Ахмед аш-Шараа.

Как сообщила Reuters, ссылаясь на собственные источники, Москва и Дамаск будут обсуждать будущее российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также официальное обращение сирийской стороны с просьбой передать Башара Асада для судебного разбирательства за преступления против граждан Сирии. На родине Асада обвиняют в многочисленных казнях без суда и следствия по политическим мотивам.

Диктатор Сирии сбежал к диктатору России

Бывший глава Сирии Башар Асад после побега из своей страны обосновался в столице страны-агрессора России. Он поселился в элитном жилом комплексе "Москва-Сити", где его семье принадлежат около 20 роскошных апартаментов, которые строго закрыты от посторонних.

Кремль фактически запретил бывшему диктатору Сирии вести политическую деятельность или устраивать публичные выступления. Большую часть времени экс-президент Сирии теперь проводит за видеоиграми.

Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года. А в январе сирийские чиновники обратились к Кремлю с запросом передать его Дамаску, однако Москва отказалась выдавать Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Дамаске выдал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве, нападении с целью провоцирования гражданской войны и пытках, которые привели к смерти.

