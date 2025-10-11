Живёт в Москва-Сити и часами играет в онлайн игры: стало известно, как устроился в РФ экс-диктатор Сирии Башар Асад

Бывший диктатор Сирии Башар Асад после побега из своей страны обустроился в столице страны-агрессора России. Политик поселился в элитном жилом комплексе "Москва-Сити".

Семье Асада принадлежит около 20 роскошных апартаментов, которые строго закрыты от посторонних. Об этом говорится в расследовании немецкой газеты Die Zeit.

Диктатор сбежал к другому диктатору

Журналисты рассказали, что смогли подробно изучить жизнь клана Асадов в российской столице благодаря сотруднице ЖК "Москва-Сити". Женщина показала апартаменты, похожие на те, где поселился бывший диктатор и призналась, что по соседству с Асадом живут только иностранцы и некоторые российские политики.

После свержения режима в Сирии диктатор вместе с семьей сбежал в России. Главарь Кремля Владимир Путин как один из главных покровителей Асада, принял военного преступника.

По словам журналистов, сложно определить, чем сейчас занимаются Асады. Российская сторона также довольно скудна в своих комментариях. Однако со слов посла России в Багдаде Эльбруса Кутрашева удалось узнать, что убежище Асадам предоставляется на строгих условиях анонимности.

Дипломат признался, что Кремль фактически запретил бывшему диктатору Сирии вести политическую деятельность или публичные выступления. Если Асады будут следовать этим правилам, "они будут в безопасности в России, и об их экстрадиции не может быть и речи".

Арабский журналист, много лет следящий за сирийско-российскими отношениями, рассказал, что "Башар Асад живёт в России и не высовывается". При этом он рассказал, что что Асад останавливается то в жилой башне в "Москва-Сити", то на уединённой вилле в Подмосковье.

Большинство нитей, ведущих к окружению Асадов, также ни к чему не приводят. Несмотря на попытки журналистов связаться с деятелями из круга прежнего руководства Сирии, мало кто хочет разговаривать. Но за несколько недель расследования в Москве, Дамаске и других городах, где нашли убежище бывшие союзники и противники Асадов, некоторую информацию все же удалось получить.

Асад заранее готовился к побегу в Москву

Один из немногих, кто согласился дать интервью, человек, долгое время входивший в ближайшее окружение Асадов. На условиях анонимности политик рассказал, что Асад все время опасается за свою жизнь. По его словам, начиная с 2013 года клан Асада массово скупал квартиры в Москве. В 2019 году Financial Times сообщила, что семья Асада приобрела как минимум 18 роскошных квартир в Москве.

Для сокрытия этих покупок Асады, предположительно, использовали сложную структуру компаний и кредитных организаций, включая подставную компанию Zevelis City. Кроме того, режим регулярно переправлял наличные доллары и евро через московский аэропорт Внуково для оплаты оружия, зерна и свежеотпечатанных сирийских банкнот.

Источник, ранее работавший в окружении Асада, утверждает, что бывший диктатор со своей семьей может свободно передвигаться по Москве. При этом они нанимают телохранителей из частной охранной компании, оплачиваемой российским правительством.

"Башар Асад живёт в трёх квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-видеоиграми. Он также часто останавливается на своей вилле под Москвой", – сказал человек из окружения Асада.

Что предшествовало

Башар Асад был свергнут и бежал из Сирии в Россию в декабре 2024 года после наступления оппозиционных сил. Новые сирийские власти потребовали от России его выдачи, но Москва отказалась.

В сети появлялись непроверенные сообщения о его госпитализации в России в сентябре 2025 года по подозрению в отравлении. В Сирии суд выдал ордер на его арест, открывая путь к международному преследованию.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября, французские суды выдали сразу семь ордеров на арест бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, включая бывшего президента Сирии Башара Асада. Кроме того, был возобновлен аналогичный ордер Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, который ранее отменил Кассационный суд.

