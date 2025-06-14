УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Просчитанные и необходимые действия": постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

Михаил Левакин
Новости. Мир
3 минуты
111
'Просчитанные и необходимые действия': постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

Удары Израиля по Ирану были "просчитанным и необходимым действием", которое было "осуществлено в ответ на растущую экзистенциальную угрозу". Именно поэтому Израиль нанёс удар по Ирану, чтобы предотвратить атаку со стороны этой исламской страны. Причем израильские военные руководствовались "четкими разведывательными данными", определяя стратегические и тактические цели своей военной операции.

Видео дня

Об этом рассказал постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. Он довольно жестко раскритиковал Совет Безопасности ООН, назвав его действия "лицемерием и равнодушием международного сообщества", и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ранее заявил об "обеспокоенности" действиями Израиля.

"Израиль не ждал, пока экзистенциальная угроза материализуется, а действовал, пока здесь продолжали публиковать осуждающие заявления и подписывать отчеты. Это было действие, направленное на спасение жизней – и жизней не только в Израиле, но и во всем свободном мире. Пока здесь продолжают говорить, мы будем продолжать действовать", – сказал израильский дипломат журналистам.

"Просчитанные и необходимые действия": постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

Как пояснил Дэнни Данон, израильская разведка ранее раскрыла "секретную программу по разработке всех необходимых частей ядерной бомбы", включая "обогащение урана, пусковые механизмы и системы доставки боеголовок". Она также разоблачила планы внезапного нападения на Израиль (с конкретными датами и именами) – включая "ядерный удар" и "вторжение со всех сторон тысячами террористов и тысячами снарядов".

Такое нападение бы "далеко вышло за рамки атаки 7 октября", сказал постпред Израиля и добавил, что его страна "не могла и не желала ждать этого момента".

"Просчитанные и необходимые действия": постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

Критикуя заявления представителей ООН, в том числе заявление страны-агрессора России (где отметили, что "ночные воздушные удары недопустимы" и вообще "все нужно решать в дипломатическом движении"), израильтянин подчеркнул "многолетнее бездействие" стран ООН на "неоднократные нарушения" Ирана и его "постоянный обман".

Отдельно Дэнни Данон обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который ранее выразил "обеспокоенность" военной операцией Израиля.

"Просчитанные и необходимые действия": постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

"Должен спросить: где был генеральный секретарь, когда Иран годами вооружался, обещая стереть Израиль с карты мира. Где было его беспокойство, когда Иран обрушил сотни ракет и беспилотников на наших гражданских?" – спросил дипломат.

Он отметил, что отныне Израиль "не будет сидеть молча, пока израильтяне становятся мишенями".

"Больше никогда. Никогда. Пустые слова не остановят Иран. Израиль остановит", – пообещал Дэнни Данон.

"Просчитанные и необходимые действия": постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Иран также атаковал Израиль, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

Постпред Израиля подтвердил, что в операции участвовали более 200 самолетов, и было поражено более 100 целей. При этом он повторил слова премьера Израиля, что их страна не воюет с гражданскими, а операция "не была направлена против народа Ирана", поэтому военные "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!