'Просчитанные и необходимые действия': постпред Израиля при ООН объяснил необходимость ударов по Ирану

Удары Израиля по Ирану были "просчитанным и необходимым действием", которое было "осуществлено в ответ на растущую экзистенциальную угрозу". Именно поэтому Израиль нанёс удар по Ирану, чтобы предотвратить атаку со стороны этой исламской страны. Причем израильские военные руководствовались "четкими разведывательными данными", определяя стратегические и тактические цели своей военной операции.

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Об этом рассказал постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. Он довольно жестко раскритиковал Совет Безопасности ООН, назвав его действия "лицемерием и равнодушием международного сообщества", и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ранее заявил об "обеспокоенности" действиями Израиля.

"Израиль не ждал, пока экзистенциальная угроза материализуется, а действовал, пока здесь продолжали публиковать осуждающие заявления и подписывать отчеты. Это было действие, направленное на спасение жизней – и жизней не только в Израиле, но и во всем свободном мире. Пока здесь продолжают говорить, мы будем продолжать действовать", – сказал израильский дипломат журналистам.

Как пояснил Дэнни Данон, израильская разведка ранее раскрыла "секретную программу по разработке всех необходимых частей ядерной бомбы", включая "обогащение урана, пусковые механизмы и системы доставки боеголовок". Она также разоблачила планы внезапного нападения на Израиль (с конкретными датами и именами) – включая "ядерный удар" и "вторжение со всех сторон тысячами террористов и тысячами снарядов".

Такое нападение бы "далеко вышло за рамки атаки 7 октября", сказал постпред Израиля и добавил, что его страна "не могла и не желала ждать этого момента".

Критикуя заявления представителей ООН, в том числе заявление страны-агрессора России (где отметили, что "ночные воздушные удары недопустимы" и вообще "все нужно решать в дипломатическом движении"), израильтянин подчеркнул "многолетнее бездействие" стран ООН на "неоднократные нарушения" Ирана и его "постоянный обман".

Отдельно Дэнни Данон обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который ранее выразил "обеспокоенность" военной операцией Израиля.

"Должен спросить: где был генеральный секретарь, когда Иран годами вооружался, обещая стереть Израиль с карты мира. Где было его беспокойство, когда Иран обрушил сотни ракет и беспилотников на наших гражданских?" – спросил дипломат.

Он отметил, что отныне Израиль "не будет сидеть молча, пока израильтяне становятся мишенями".

"Больше никогда. Никогда. Пустые слова не остановят Иран. Израиль остановит", – пообещал Дэнни Данон.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Иран также атаковал Израиль, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

Постпред Израиля подтвердил, что в операции участвовали более 200 самолетов, и было поражено более 100 целей. При этом он повторил слова премьера Израиля, что их страна не воюет с гражданскими, а операция "не была направлена против народа Ирана", поэтому военные "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

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