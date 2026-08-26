Такого не было почти 40 лет: сахар в Украине может резко подорожать из-за засухи

Из-за засухи и волн жары производство сахарной свеклы в Европе в сезоне 2026/27 может сократиться более чем на 20%, а в отдельных регионах – на 50-60%, что грозит самым низким производством сахара за 38 лет. На фоне сокращения посевных площадей и уменьшения запасов цены на сахар уже начали расти, а дальнейший дефицит может поддержать их рост.

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Об этом пишет французская компания Tereos. Больше всего проблем наблюдается во Франции, однако неблагоприятная погода уже сказывается на производстве в других европейских странах.

Урожай сахарной свеклы существенно сократился

Еще в начале лета ситуация для аграриев выглядела относительно благоприятной. Посевная кампания прошла в хороших условиях, а к началу июня было засеяно более половины запланированных площадей.

Однако с середины июня ситуация резко изменилась. В ключевых районах выращивания сахарной свеклы началась продолжительная засуха, сопровождавшаяся высокими температурами и повторными волнами жары. Из-за отсутствия достаточного количества осадков растения не смогли нормально развиваться.

По оценкам Tereos, урожайность сахарной свеклы в сезоне 2026/27 будет более чем на 20% ниже, чем годом ранее. В некоторых регионах ситуация значительно хуже — падение урожайности уже достигает 50-60%.

Кроме того, ожидаемый урожай примерно на 15% ниже среднего показателя последних пяти сезонов. Для сахарной отрасли это означает серьезное сокращение доступного сырья. Ведь именно сахарная свекла является основой производства сахара в большинстве европейских стран.

Европа может получить худший урожай за почти 40 лет

Из-за проблем с урожаем общие перспективы европейского сахарного рынка также ухудшились. В Tereos ожидают, что производство сахара в Европе в сезоне 2026/27 может стать самым низким с 1988/89 года. То есть отрасль рискует вернуться к уровням производства, которых не наблюдалось на протяжении примерно четырёх десятилетий.

Проблема заключается не только в погоде этого года. Европейский рынок сахара уже несколько лет сталкивается с сокращением площадей, отведенных под сахарную свеклу. За последние три года посевные площади сокращались как во Франции, так и в других европейских странах. Поэтому нынешняя засуха накладывается на уже существующую проблему сокращения производственной базы.

Цены на сахар уже начали расти

Сокращение урожая уже сказывается на рынке. По оценкам Tereos, после двух лет существенного падения цены на сахар начали восстанавливаться.

Основным фактором для этого становится сокращение предложения. Если производство сокращается, а запасы уменьшаются, переработчики и продавцы получают меньше возможностей для обеспечения рынка необходимыми объемами продукции.

На ситуацию также влияют мировые цены на сахар. В Tereos ожидают, что сочетание сокращения европейских запасов и более дорогого сахара на мировом рынке может поддержать дальнейшее восстановление цен в Европе.

В то же время быстро увеличить производство будет сложно. Даже если цены будут расти, фермеры не смогут мгновенно компенсировать дефицит свеклы, ведь для этого необходимо расширение посевных площадей, а также благоприятные погодные условия.

Больше всего проблем во Франции

Франция является одним из ключевых производителей сахарной свеклы в Европе, поэтому ситуация в стране оказывает значительное влияние на весь региональный рынок. По данным Tereos, состояние посевов различается в зависимости от конкретного региона.

Наиболее сложная ситуация сложилась в районах, которые больше всего пострадали от длительного отсутствия осадков и жары. В то же время компания подчеркивает, что проблема не ограничивается только Францией. Неблагоприятные погодные условия влияют на ряд стран и регионов Европы, что может дополнительно усугубить дефицит сахара на континентальном рынке.

Что происходит с сахаром в Украине

Проблемы европейского рынка важны и для Украины, которая также остается крупным производителем и экспортером сахара. По данным ассоциации "Укрцукор", в 2026 году в Украине под сахарную свеклу было засеяно около 162,1 тыс. гектаров, что на 18% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с 1991 года.

В то же время ситуация в Украине и Европе может оказывать взаимное влияние через торговлю и конкуренцию на международном рынке. Если европейское производство действительно сократится до минимального за почти 40 лет уровня, спрос на импортный сахар может вырасти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, длительная блокада украинских портов может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственную продукцию до 30%, ведь международный рынок рискует недополучить до 30 млн тонн украинских продовольственных товаров. По оценке Минагрополитики, наиболее ощутимое подорожание может начаться после завершения уборки урожая, если морской экспорт не возобновится в ближайшие месяцы.

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