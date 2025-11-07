Президент Узбекистана назвал Трампа 'президентом мира' и заявил, что только он может остановить войну между Украиной и РФ

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал Дональда Трампа "президентом мира". По его словам, именно такая репутация закрепилась за американским лидером в этой центральноазиатской стране.

Видео дня

Мирзиёев повторил утверждение Трампа о "восьми завершенных войнах" и высказал предположение, что только президент США способен добиться окончания российско-украинской войны. Об этом он сказал во время встречи с американским коллегой.

Мирзиёев назвал Трампа "президентом мира"

Громкое заявление Мирзиёев сделал во время визита в Вашингтон, куда он прибыл для встречи с Трампом в компании лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Обращаясь к президенту США, глава Узбекистана поблагодарил его за "внимание и отношение" к странам Центральной Азии – и рассыпался перед ним в комплиментах. В частности, Мирзиёев упомянул о "восьми войнах", которые якобы остановил Трамп, и выразил уверенность, что этот перечень может расшириться за счет завершения российско-украинской войны.

"Мы почувствовали ваше пристальное внимание, ваше отношение. И это очень важно для нас. Искренне благодарим вас за это. На самом деле я хотел бы повторить. Я уже говорил вам об этом. В Узбекистане мы называем вас "президентом мира". Вы сделали очень много. Вам удалось остановить восемь войн. И я убежден, что войну между Россией и Украиной можете остановить только вы, и мы на это очень надеемся", – заявил президент Узбекистана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Трамп похвалил премьера Индии Нарендру Моди, который " по большей части" прекратил покупать нефть у России.

Также президент США заявил, что не поедет на G20 в ЮАР, потому что "ничего хорошего там не происходит", и отметил, что Путин просил его помочь с войной в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!