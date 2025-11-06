'Тебе предстоит это уладить': Трамп заявил, что Путин просил его помочь с войной в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время последнего разговора с главарем Кремля Владимиром Путиным последний якобы просил его урегулировать войну в Украине. Одновременно американский лидер пожаловался на Организацию Объединенных Наций ,которая не предложила ему никакой помощи в урегулировании войны.

Об этом Трамп сказал во время Американского бизнес-форума в Майами. Пожалуй, впервые 47 президент США не обвинил в "этой войне" своего предшественника Джо Байдена.

Что именно сказал Трамп

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что широкомасштабное вторжение РФ в Украину является "войной Байдена". Это впервые, когда американский президент признал, что война началась не в 2022 году, а происходила и во времена его первой каденции в Белом доме.

"Я разговаривал с Путиным две недели назад, и он сказал, что мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать, теперь тебе предстоит это уладить", – в частности, рассказал Трамп.

Он добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов всего за час", но к сожалению не уточнил, какие именно вопросы он урегулировал.

Что предшествовало

Возможно, американский президент имел в виду те войны, которые он "урегулировал" в течение 2025 года. Так или иначе, после рассказа о разговоре с Путиным Трамп сразу вспомнил, что в ООН ему не предложили никакой помощи в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины, а также других конфликтов, которые он остановил. Зато, по словам Трампа, в ООН ему предоставили "пустой, без текста телесуфлер".

Напомним, последний телефонный разговор Трампа с Путиным, о котором официально сообщалось, состоялся не две недели назад, а еще 16 октября, за день до встречи американца с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Переговоры с российским военным преступником продолжались более двух часов и, по признанию самого Трампа, "были продуктивными".

В частности, стороны договорились о новой встрече российского диктатора с американским президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, в России недавно вновь прокомментировали возможность указанной встречи. В Кремле отметили, что такая встреча гипотетически возможна, и в то же время Москва считает, что Путину и Трампу пока незачем встречаться.

