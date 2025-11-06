'Ничего хорошего там не происходит': Трамп заявил, что не поедет на G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поедет на саммит G20 в ЮАР, поскольку "ничего хорошего там не происходит". Он считает, что Южной Африке не место не только в "Большой двадцатке", но и вообще в любых группах, поскольку в стране "коммунистическая тирания".

Об этом Трамп сказал в среду, 5 ноября, на американском бизнес-форуме в Майами. Напомним, что саммит стран-членов G20 должен состояться в Йоханнесбурге 21-22 ноября 2025 года.

"В течение поколений Майами было убежищем для тех, кто бежит от коммунистической тирании в Южной Африке. Посмотрите на ЮАР, что там происходит... Я не собираюсь туда ехать, у нас в Южной Африке встреча G20. Южно-Африканская Республика даже не должна быть в G. Потому что то, что там произошло, плохо. Я сказал им, что не еду. Я не собираюсь представлять там нашу страну", – заявил Трамп.

Он также сказал, что США имеют "самую большую ядерную мощь" в мире, опережая Россию и Китай, однако не стремятся к войне. "Мы все еще не проигрываем войны – мы просто иногда не бьемся, чтобы победить", – отметил политик.

Ранее, в июле, Трамп уже давал понять, что, возможно, пропустит саммит G20 в этом году.

"Возможно, я пошлю кого-то другого, потому что у меня было много проблем с Южной Африкой. У них очень плохая политика", – говорил тогда президент США.

Госсекретарь США Марко Рубио тоже отказался от участия в саммите из-за политики Южно-Африканской Республики, которая председательствует в организации в течение 2025 года.

Что предшествовало

3 ноября президент Финляндии Александр Стубб предположил, что российский диктатор Владимир Путин может посетить встречу G20 в конце ноября в ЮАР и встретиться там с президентами США Дональдом Трампом. Также он намекнул на возможность участия в этой встрече украинского лидера Владимира Зеленского.

Однако на следующий день стало известно, что главарь Кремля не поедет в Южную Африку на саммит. Также там не будет главы российского МИД Сергея Лаврова.

Кремль подтвердил это на официальном уровне, обнародовав состав делегации РФ, которая отправится в Йоханнесбург на саммите G20. По распоряжению Путина, ее возглавит заместитель главы российской администрации Максим Орешкин.

Как сообщал OBOZ.UA, саммит "Большой двадцатки" (G20) в 2026 году состоится в Майами (США) на гольф-курорте Trump National Doral. В Белом доме не исключают, что на мероприятие могут пригласить российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

