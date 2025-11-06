'Замечательный человек': Трамп похвалил Моди, который 'по большей части' прекратил покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходят очень хорошо, и подтвердил планы посетить Индию. Глава Белого дома назвал Моди своим другом и замечательным человеком.

Видео дня

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете в четверг, 6 ноября. Он похвалил премьера Индии за отказ от российской нефти.

Журналист спросил у американского лидера, как проходят его переговоры с Нарендрой Моди.

"Отлично, все идет хорошо. Он остановился, по большей части прекратил покупать нефть у России", – ответил Трамп.

Президент США добавил, что Моди приглашает его посетить Индию. Трамп пообещал, что осуществит этот визит.

"Он мой друг, мы поговорили, и он хочет, чтобы я приехал, поэтому мы это решим. Я поеду. Я провел замечательную встречу с премьер-министром Моди. Он замечательный человек", — заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, он может полететь в Индию в следующем году.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на индийские товары, экспортируемые в Штаты, достигла 50%. Причиной такого решения стали значительные закупки Индией российской нефти, несмотря на глобальное давление Запада. Таким образом Индия стала одним из главных потребителей энергоресурсов страны-агрессора.

Правительство Трампа расценило это как косвенную помощь России в финансировании войны и одновременно угрозу американской внешней политике и национальной безопасности.

В начале сентября министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

Министерство финансов США призвало союзников из G7 и Европейского Союза ввести "значительные пошлины" на товары из Китая и Индии, чтобы остановить их закупки российской нефти.

"Покупка российской нефти Китаем и Индией финансирует военную машину Путина и продолжает бессмысленное убийство украинского народа", – заявили в Министерстве финансов США.

В октябре в Министерстве иностранных дел Индии сообщили, что страна уменьшит объемы закупок углеводородов у России путем увеличения поставок из Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. По словам Трампа, прекращение закупок не произойдет мгновенно, но этот процесс вскоре завершится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!