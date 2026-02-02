Польский железнодорожник похвалил Россию за удар по поезду 'Укрзалізниці', разгорелся скандал: компания-работодатель отреагировала

В Польше разгорелся скандал вокруг государственной компании "Польские железнодорожные линии". Сотрудник компании в соцсетях публично одобрил удар российских войск по пассажирскому поезду "Укрзалізниці", в результате которого есть погибшие и раненые.

Подробности сообщило издание РоІѕатNews. В компании действия своего сотрудника осудили и объявили о начале внутреннего расследования.

Польский железнодорожник обрадовался российскому удару по пассажирскому поезду на Харьковщине

В последние дни в Польше набирает обороты скандал вокруг сотрудника государственных "Польских железнодорожных линий". В комментариях к сообщению об ударе войск РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине он публично похвалил Россию за убитых и раненых пассажиров-украинцев.

"Слава России!" – написал польский железнодорожник под комментарием еще одного своего "брата по разуму", который на российский террор отреагировал фразой "Браво, господин Путин".

Как отмечают в польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения, радостью из-за убийства украинцев отличился житель города Инвроцлав.

"Это Кацпер Конопа из Иновроцлава. Кацпер работает на Польской железной дороге и радуется, когда России удается уничтожить пассажирский поезд в пути или взорвать пути", – прокомментировали активисты правозащитной организации, опубликовав фото "героя", и его комментарий, возмутивший значительную часть поляков.

Скандал приобрел такой размах, что на него вынуждены были отреагировать в "Польских железнодорожных линиях" (PKP Polskie Linie Kolejowe). Там подчеркнули, что не разделяют взглядов своего сотрудника и уже начали внутреннее расследование относительно его публичных высказываний.

"Мы запустили внутренние процедуры для расследования действий сотрудника. "Польские железнодорожные линии" не принимают контент или поведение, противоречащие действующему законодательству, этическим принципам и интересам общественной безопасности. В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что безопасность железнодорожной инфраструктуры и пассажиров является нашим абсолютным приоритетом. Любые сигналы, которые могут это подорвать, рассматриваются с должной серьезностью", – заверили в госкомпании.

Большинство поляков, отметившихся в комментариях под сообщением "Польских железнодорожных линий", одобрительно восприняли реакцию госкомпании и указали на недопустимость одобрения военных преступлений государства-агрессора и толерирование ее сторонников на территории Польши.

"Это замечательно, потому что я сам часто пользуюсь вашими услугами. Надеюсь, его уволят и сообщат в Агентство внутренней безопасности. В последнее время много говорят о российском саботаже на железных дорогах, а безопасность превыше всего. Такие люди заставляют меня задуматься, безопасно ли путешествовать поездом в Польше", "Немного странно, что вы нанимаете российского "пехотинца"", "А если кто-то рад, что украинские беспилотники убивают российских мирных жителей, это нормально?" – писали пользователи с польскими никами под твитом "Польских железнодорожных линий" относительно позиции компании.

Как подчеркнули в РolsatNews, государственная компания "Польские железнодорожные линии" контролирует подавляющее большинство железнодорожных маршрутов Польши, а также железнодорожные остановки и станции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во вторник, 27 января, на Харьковщине россияне атаковали пассажирский поезд. Вражеские "Шахеды" попали перед тепловозом и в один из пассажирских вагонов поезда сообщением Барвенково – Львов – Чоп. Вспыхнул пожар. В поезде находились более 290 человек.

Известно о по меньшей мере шести погибших и двух раненых. В частности, тогда погиб Руслан Надич из 17 центра ВСП, который возвращался после поездки в штаб на фронт. Мужчина защищал Украину с 2014 года.

Тем временем начали появляться сообщения, что российские переговорщики частно "извинились" за удар по поезду на Харьковщине, заявив, что якобы отданный Кремлем приказ о краткосрочном прекращении огня "не дошел до всех подразделений".

Публично же роспропаганда взялась распространять фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ.

