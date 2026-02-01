Циничная манипуляция фактами: роспропаганда распространяет фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ

Российские пропагандистские ресурсы распространили фейковую информацию о якобы "уничтожении поезда с личным составом 17 центра специального назначения Военной службы правопорядка" в Харьковской области. Она не соответствует действительности, а враг таким образом пытается цинично манипулировать фактами.

Об этом сообщили на странице Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины в Facebook. Там отметили, что в РФ хотят выдать свои террористические атаки по гражданской инфраструктуре за "успешные удары по военным объектам".

"Это является очередной попыткой оправдать преступления против мирных украинских граждан и ввести в заблуждение собственную и иностранную аудиторию", – сказано в сообщении.

В ВСП отметили, что сообщения врага о якобы "переброске подразделения 17 центра ВСП для предотвращения массового дезертирства среди подразделений украинского войска" является такой же выдумкой и ложью, как и заявления его руководства, которое уже в который раз "освободило" Купянск и другие населенные пункты.

В то же время в Военной службе правопорядка сообщили, что во время российского удара по поезду в Харьковской области среди погибших был военнослужащий 17-го центра ВСП, который направлялся в район выполнения задач.

Руслан Надич воевал с 2014 года на самых горячих направлениях, был награжден "Золотым крестом". Жизнь мужчины, как и еще пятерых человек, забрал циничный вражеский удар.

"Российская Федерация в очередной раз демонстрирует свою сущность, используя смерть мирных людей и удары по гражданским объектам как инструмент лжи и пропаганды. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять фейки врага", – добавили в ВСП.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в Харьковской области ударила дронами-камикадзе Shahed-136 по пассажирскому поезду Барвенково – Львов – Чоп. Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. Вследствие атаки погибли не менее шести человек.

Российские переговорщики после удара по пассажирскому поезду частно "извинились" перед украинской стороной, объяснив атаку "отсутствием приказа" о прекращении огня для отдельных подразделений армии РФ.

