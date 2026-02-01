К сожалению, из-за преступлений российских оккупантов Украина продолжает терять своих лучших сыновей. Так, в результате атаки захватчиков на поезд, который двигался на Харьковщине, погиб украинский военный Руслан Надич.

Герой как раз возвращался на восток страны после визита в штаб воинской части. Печальную весть о потере принесла Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Печальная потеря

"С глубокой скорбью и невыразимой болью сообщаем, что 27 января 2026 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий 17-го Центра специального назначения Военной службы правопорядка, солдат Надич Руслан Иванович. Его мужество и отвага, несокрушимость и верность присяге навсегда останутся примером настоящего патриотизма для каждого из нас", – отметили в ВСП.

Напомним, что российские захватчики направили дроны со взрывчаткой по поезду – это произошло 27 января, вблизи села Языково Изюмского района Харьковской области. Россияне применили три ударные беспилотными, которыми был поражен поезд сообщением Чоп-Харьков-Барвенково.

В вагоне, в который попал один из дронов, было 18 человек, всего в поезде было более 200 человек. Среди погибших гражданских был один военный – Руслан Надич.

Что известно о Герое

Руслан Иванович служил в 17 центре специального назначения. В армию он присоединился еще в 2014 году, а с начала полномасштабной войны находился на самых горячих направлениях.

Защитник был награжден за мужество и успешное выполнение боевых задач почетным нагрудным знаком "Золотой Крест".

"Вечная память и слава нашему собрату ... Отомстим!" – пообещали украинские защитники.

Один из побратимов Героя отметил, что Руслан Надич в тот день возвращался на Донбасс, и из-за этой потери "маленькая боевая семья" очень скорбит. Он подчеркнул, что Руслан был настоящим патриотом и очень хорошим человеком.

У воина осталась мама, а его брат Олег и дядя Мироне тоже воины ВСУ.

