Российские переговорщики приватно 'извинились' за удар по поезду на Харьковщине – медиа

Российские переговорщики после удара по пассажирскому поезду в Харьковской области приватно "извинились" перед украинской стороной, объяснив атаку "отсутствием приказа" о прекращении огня для отдельных подразделений армии РФ. В результате чего президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась на временную паузу в ракетных ударах по Киеву из-за сильных морозов.

В Кремле подтвердили договоренность и объяснили ее подготовкой к переговорам, при этом Киев воздержался от заявлений о перемирии, подчеркнув, что будет оценивать действия РФ по факту. Информацию обнародовал The New York Times.

Извинения прозвучали после обстрела 27 января – уже после переговоров в Абу-Даби, где стороны обсуждали так называемое "энергетическое перемирие". По словам советника Офиса президента Украины, договоренность носила неформальный характер и не вступила в силу сразу, однако российская сторона заверила, что удар по поезду стал следствием несогласованности.

По словам Дональда Трампа, он лично обратился к президенту России с просьбой временно воздержаться от ударов по Киеву и другим городам из-за критической ситуации с теплоснабжением. За последние недели в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру тысячи жилых домов в столице оставались без тепла.

В Кремле подтвердили, что пауза в ударах по Киеву согласована до 1 февраля. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не уточнил, какие именно объекты попадают под ограничения, отметив лишь, что целью является "создание условий для переговорного процесса".

Президент Владимир Зеленский, комментируя заявление Трампа, поблагодарил США за попытки остановить атаки на украинскую энергосистему, однако воздержался от подтверждения договоренности. Он подчеркнул, что реальные намерения России станет понятно из того, прекратятся ли удары по городам и критической инфраструктуре.

В Офисе президента Украины, пауза в обстрелах обсуждалась во время трехсторонних переговоров Украины, России и США, которые состоялись в минувшие выходные в Абу-Даби. Договоренность, по его словам, носит неформальный характер и не была закреплена письменно.

Эксперты отмечают, что даже временная пауза может стать проверкой готовности сторон к реальным договоренностям, однако не означает прекращения войны или долгосрочного перемирия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия рф в Харьковской области ударила дронами-камикадзе Shahed-136 по пассажирскому поезду Барвенково – Львов – Чоп. Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. В результате атаки погибли не менее шести человек.

