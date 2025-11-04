Польша хочет построить собственную 'стену дронов' для противодействия российской угрозе – Bloomberg

Польша решила самостоятельно начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь совместной инициативы ЕС. Правительство планирует запустить проект уже в течение нескольких месяцев, чтобы усилить оборону страны от потенциальных атак.

Видео дня

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что министерство в этом месяце объявит об инвестициях в технологии для выявления, глушения и нейтрализации вражеских дронов в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Об этом пишет Bloomberg.

Томчик не уточнил стоимость проекта, но подчеркнул, что польские компании получат как минимум половину контрактов.

Толчком к инициативе стал сентябрьский инцидент, когда НАТО было вынуждено развернуть истребители для сбития около 20 беспилотников, пересекших польское воздушное пространство во время российского удара по Украине. Этот случай продемонстрировал пробелы в обороне, ведь приходилось использовать дорогие ракеты против дешевых БПЛА.

По словам Томчика, Варшава поддерживает идею совместной защиты воздушного пространства ЕС, однако главное внимание уделяет национальным решениям. Европейская "стена дронов" в будущем может стать лишь дополнением к польской системе.

"Если будут внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере", – отметил заместитель министра.

Финансирование нового проекта планируют частично осуществить через программу оборонных займов ЕС SAFE. Польша уже получила наибольшее начальное финансирование по этой программе, что позволяет привлечь более 43 миллиардов евро.

Первые элементы системы должны быть введены в эксплуатацию в течение трех месяцев после официального старта, а полное развертывание запланировано на два года.

"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным – сочетать различные сенсоры и эффекторы, которые одновременно обнаруживают, идентифицируют и нейтрализуют цель", – объяснил Томчик.

Новые инициативы станут дополнительным уровнем в системе противовоздушной обороны Польши, наряду с уже имеющимися системами средней и большой дальности. Министерство также увеличило закупки боевых и учебных беспилотников, подчеркнув, что укрепление возможностей в сфере дронов является приоритетом в воздухе, на суше и на море.

"То, как и россияне, и украинцы используют сегодня беспилотные системы оружия, показывает, что усиление наших возможностей в этой области должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море", – сказал Томчик.

Дроны над странами ЕС

За последнее время страна-агрессор Россия устроила серию провокаций в Европе: дроны РФ вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе".

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов.

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел непосредственно близко от базы Военно-морских сил Швеции.

В тот же день, 26 сентября, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени.

Вечером 26 сентября на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были зафиксированы неизвестные беспилотники.

27 сентября над аэропортом Схипхол в Нидерландах заметили неизвестный дрон. Из-за этого одну из взлетно-посадочных полос закрыли на 45 минут.

Также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь доподлинно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "стены дронов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!