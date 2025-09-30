Украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов: Зеленский раскрыл детали

Украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

Ведь сейчас опыт Украины является одним из самых актуальных в Европе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства уточнил, что военные прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам

"Украинский опыт – наиболее актуален сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" – масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский уже получил первый отчет команды из Дании

Президент также проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о первом отчете команды из Дании.

"Поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", – пояснил глава государства.

Что такое "Стена дронов"

Как сообщалось еще весной, страны НАТО, используя современные технологии, решили создать "Стену дронов" для защиты своих границ с Россией. Этот проект имеет стратегическое значение для стран НАТО, граничащих с РФ.

Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты границ от провокаций "со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды". Использование дронов и других технологий позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и обеспечить постоянный мониторинг границ. Это, в свою очередь, поможет предотвратить несанкционированные пересечения границы и другую деятельность, которая может угрожать безопасности.

Напомним, что на первую встречу по реализации проекта "Стена дронов" пригласили только семь государств-членов ЕС: Эстонию, Латвию, Финляндию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию – и Украину.

Такой выбор участников не стал неожиданным – инициаторы проекта в ЕК собрались прежде всего оценить потребности государств, которые уже столкнулись с угрозами беспилотных атак и вторжений, в частности Румынии и Польши. Евросоюз вместе с партнерами решил определить, какие шаги необходимо предпринять для создания и укрепления "дронного барьера".

Что предшествовало

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова участвовать в масштабном совместном европейском проекте "Стена дронов", чтобы играть активную роль в защите Европы от российской угрозы. Более того, украинская сторона рассчитывает на подписание соответствующей совместной с партнерами декларации уже в октябре 2025 года, а также готова отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью проекта.

По его словам, "Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой должна быть и Украина. Наша страна является признанным лидером в сфере беспилотных технологий и готова делиться с ЕС, НАТО и странами-соседями опытом сбивания российских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала сентября уже произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО, что вызвало беспокойство и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом. Так, 10 сентября произошло массированное вторжение БПЛА россиян в воздушное пространство Польши.

Один из последних случаев таких российских провокаций произошел 19 сентября, когда российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.

