Польша хочет построить новые укрепления против дронов: как долго будут продолжаться работы

Польша начала устанавливать на восточной границе своей страны новые укрепления против дронов. Укрепления включают в себя военные комплексы подавления воздушных атак – пулеметы, пушки, ракеты и тому подобное. Работы в Польше намерены завершить за два года.

Решение принято в качестве реакции на массированное вторжение российских дронов в польское воздушное пространство, рассказал в интервью The Guardian заместитель главы Минобороны Польши Цезарь Томчик. Он предположил, что страна-агрессор РФ может напасть на Польшу и вспомнил по этому поводу роман Джорджа Оруэлла "1982".

Старая и новая противовоздушная защита

"Мы ожидаем, чтопервые возможности системы будут реализованы примерно через шесть месяцев, возможно, даже раньше. А на полное завершение противодроновой системы понадобится 24 месяца", – в частности, сказал польский чиновник.

Цезарь Томчик отметил, что некоторые части системы будут построены отдельно, но подавляющее ее большинство будет "интегрирована в старую линию защиты", которая была построена десять лет назад. Таким образом, в целом система защиты будет включать в себя пулеметы, пушки, ракеты и системы глушения беспилотников, и должна обеспечить защиту от различных уровней угроз.

"Некоторые из частей системы предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, эти многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время. Но все, что поднимается вверх, должно опуститься вниз", – сказал он.

Общая стоимость проекта превысит два млрд евро, а большинство денег будут поступать из европейских фондов в рамках программы SAFE. Кроме того, частично финансирование будет обеспечено за счет госбюджета Польши.

Мы столкнемся с провокациями

Кроме "стены против дронов", Польша также возводит укрепления вдоль своих границ с РБ и РФ так называемый "Восточный щит", напомнило издание. По словам Цезара Томчика, в каждом пограничном муниципалитете будут построеныспециальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию за считанные часы.

"Правда заключается в том, что пока Украина защищается и воюет с Россией, Европе не грозит война в обычном, строгом смысле этого слова. Зато мы столкнемся с провокациями и актами саботажа", – отметил польский чиновник.

Но если Запад позволит России победить в Украине, Кремль вскоре обратит внимание на Европу, предупредил Цезарь Томчик.

Антиутопия Оруэлла

Официально из Кремля звучат заявления о якобы "предвоенном бреду" Европы – мол, в ЕС безосновательная истерия, и Россия ни на кого не собирается нападать. Но ведь страна-агрессор так же говорила по отношению к Украине и в начале 2022 года, до своего широкомасштабного вторжения.

По этому поводу Цезарь Томчик напомнил, что "как и в романе Оруэлла "1984" все сообщения и имя врага можно быстро изменить", и в будущей риторике Кремля врагом вместо Украины будет названа именно Европа.

"Российская военная экспансия функционирует преимущественно как политический инструмент для поддержания власти. Это постоянно повторяющийся мотив в российской истории: правительство должно показать, что оно сильное, командует мощной армией, и никто не должен решаться бросить ему вызов. В этом смысле внешняя война является внутренним инструментом самой России", – сказал он.

Вторжение российских дронов в Польшу

В ночь на 10 сентября сразу два десятка российских БПЛА вторглись в воздушное пространство Польши, из-за чего в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

В основном к российской атаке были привлечены "Герберы" без боевой части, однако все они имели дополнительные баки с горючим, что повысило их дальнобойность.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что в целом польская ПВО сбила 3-4 дрона из 19, и если бы это произошло в Украине, такой результат "считался бы стопроцентным успехом".

Как сообщал OBOZ.UA, после инцидента Польша активировала 4-ю статью НАТО, чтобы провести консультации с союзниками. Однако союзники отреагировали довольно вяло – даже не признали, чьи именно и зачем дроны нарушили польские воздушные границы.

