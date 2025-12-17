Туск рассказал, сколько будет стоить Польше создание 'Восточного щита'

Польша планирует инвестировать миллиарды в укрепление восточной границы в рамках программы "Восточный щит". Речь идет не только о безопасности Польши, но и о защите всего Европейского Союза и НАТО на фоне агрессивных действий России.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск после саммита стран восточного фланга ЕС. Он сообщил, что сейчас идет работа над созданием так называемой "стены от беспилотников", стоимость которой исчисляется миллиардами долларов.

Туск подчеркнул, что вся Европа активно вовлечена в усиление безопасности восточной границы Польши.

По его словам, ключевой задачей является укрепление и повышение эффективности сотрудничества стран восточного фланга НАТО, которые граничат с Россией по суше или по морю. Этот формат он назвал "Северным блоком", добавив, что Польша возглавит его работу совместно с Финляндией.

Ожидается, что такая координация позволит максимально использовать финансовые и технические возможности Европейского Союза для защиты границ.

Премьер отметил, что ЕС уже рассматривает программу "Восточный щит", инициированную Польшей, как одну из приоритетных, поскольку безопасность восточной границы стала вопросом стабильности всего Союза.

"Если раньше речь шла об одном-двух миллиардах, то теперь мы говорим примерно о 10 миллиардах", – подчеркнул Туск, добавив, что финансирование будет включать средства из различных европейских источников.

Что известно о программе "Восточный щит"

О "Восточном щите" (Tarcza Wschód) было официально объявлено правительством Польши 18 мая 2024 года. Программа направлена на укрепление границ с Беларусью и российским эксклавом Калининградом. Она является одной из крупнейших оборонных инвестиций в послевоенной истории страны и предусматривает комплексный подход к безопасности.

В частности, речь идет об установлении физических барьеров для сдерживания и контроля перемещения через границу, а также о развертывании современных систем наблюдения. Они будут включать технологии разведки изображений, сигналов и акустического мониторинга, часть из которых будет работать на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, граница будет оснащена базовыми станциями и мачтами с системами раннего предупреждения, зашифрованной связи, радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам. Для обработки собранной информации планируется создание специальных центров анализа данных, которые с использованием искусственного интеллекта смогут оперативно интегрировать данные и взаимодействовать с оборонными системами.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша получит от Европейского Союза почти 44 миллиарда евро на программу по безопасности по укреплению фортификационных сооружений на границе с россиянами и белорусами. Речь идет об известной польской программе "Восточный щит", которая реализуется с весны прошлого года.

