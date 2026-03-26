'Поддержка Путина вдохновляет нас': президент Ирана напомнил истинное лицо режима аятолл

Поддержка Кремля "вдохновляет" Иран в войне против США и Израиля. За это президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан поблагодарил главаря РФ Владимира Путина.

Соответствующий пост в четверг, 26 марта, Пезешкиан опубликовал на платформе X (Twitter), хотя она официально "запрещена" и в Иране, и в России. Также стоит отметить, что текст благодарности написан на русском языке.

"Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне", – заявил политик.

"Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России", – добавил он.

Сотрудничество Москвы с Тегераном

По данным Financial Times, в марте РФ завершила поэтапные поставки беспилотников (вероятно, "Герань-2"), медикаментов и продовольствия в Иран. Сотрудничество не ограничивается только техникой: Россия также передает Ирану спутниковые снимки, данные о потенциальных целях и другую разведывательную информацию.

В The Wall Street Journal указывали на то, что Москва использует собственный опыт войны против Украины, чтобы усилить возможности Тегерана.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи ранее признал, что Россия и Китай помогают его стране противостоять США и Израилю различными способами. В частности, предоставляя "военное сотрудничество".

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российско-иранское сотрудничество представляет серьезную угрозу для мира и может привести к глобальному конфликту.

– Также он заявлял, что режимы в России и Иране – это "братья по ненависти, и именно поэтому они братья по оружию".

