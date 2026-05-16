Ивано-Франковщину накрыл ливень и выпал град: кое-где собирали горстями. Видео

Значительные осадки в субботу, 16 мая, накрыли Ивано-Франковщину. В областном центре подтопило ряд улиц, в то же время в некоторых населенных пунктах региона выпал сильный град.

Местные Telegram-каналы показали, как выглядели последствия непогоды. Местные жители снимали ливень, реки вместо улиц и засыпанные градом окрестности на фото и видео.

Сообщается, что град прошел в селах Клузив, Ямница и других. Кое-где его было настолько много, что он покрывал поверхность почти как снег. Люди набирали льдинки в горсти, чтобы показать, сколько их было.

В Ивано-Франковске гремело и лило; улицы Черновола, Надречная, Маланюка, Флотская, Потичная, Киевская и т.д. превратились в потоки грязной воды. Град в облцентре тоже был, но не умеренный.

В сквере Русской Троицы после непогоды начала проваливаться брусчатка, передает "Прикарпатская информационная корпорация".

Дождь пошел даже внутри дома №10 на улице Иоанна Павла II. Жители считают, что виноват в этом прорыв ливневой трубы.

Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 17 мая, в Украине ожидается теплая, но довольно капризная погода. В большинстве регионов синоптики прогнозируют переменную облачность, в некоторых пройдут дожди.

