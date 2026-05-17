'Украинский след' на Евровидении 2026: в прямом эфире заметили приятную деталь с кубком. Фото

Во время прямой трансляции финала песенного конкурса Евровидение 2026 зрителям показали кубок победителя, который получит исполнитель с наибольшим количеством баллов. В 2022 году первую строчку заняла группа Kalush Orchestra – и это было видно на табличке под хрустальным микрофоном.

Еврофаны со всего мира наблюдали за выступлениями нынешних финалистов вечером в субботу, 17 мая. Многочасовой эфир только на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube просматривали вместе более 1 миллиона зрителей.

Трофей победителя – кубок в виде микрофона – продемонстрировали на круглой подставке, внизу которой организаторы разместили таблички с именами всех певцов и групп, которые занимали на этом соревновании первое место. Эта подставка была повернута так, что центральной и наиболее заметной была табличка: "Kalush Orchestra. Ukraine. 2022".

Сколько раз Украина побеждала на Евровидении

Исполнители, которые представляли нашу страну, занимали первое место трижды.

В 2022-м Kalush Orchestra с треком Stefania получил 631 голос от жюри и зрителей (это второй за историю Евровидения рекорд с самым высоким количеством баллов).

с треком получил 631 голос от жюри и зрителей (это второй за историю Евровидения рекорд с самым высоким количеством баллов). В 2016 году победу нам принесла Джамала . Она исполнила песню 1944 и получила 534 балла.

. Она исполнила песню и получила 534 балла. В 2004 году трофей Евровидения забрала певица Руслана, спев Wild Dances. Ее результат – 280 баллов.

В этом году на Евровидении выступила LELÉKA

Артистка LELÉKA (настоящее имя Виктория Лелека) в финале выступила под номером 7. Ее песня Ridnym рассказывает о внутренней силе и надежде перед испытаниями и опасностью. Полный текст и перевод можно найти по ссылке.

В номере украинки зашифровали много символов: от птицы в волосах до намека на "Азовсталь". В конце композиции Виктория вытянула сложную высокую ноту, а затем, покидая сцену, воскликнула: "Слава Украине!"

Выступление LELÉKA – Ridnym в финале Евровидения 2026:

Как писал OBOZ.UA важную роль в определении триумфатора Евровидения играют зрители, ведь 50% общего результата составляют их баллы. Из Украины отдать голос за нашу представительницу Викторию Лелеку не получится, однако наши граждане за рубежом имеют шанс поддержать LELÉKA.

