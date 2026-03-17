'Никакой океан не поможет': Зеленский объяснил, что будет, если Россия и Иран победят

Президент Владимир Зеленский 17 марта выступил в парламенте Великобритании в Лондоне и заявил об угрозе, которую представляет сотрудничество России и Ирана. Он отметил, что развитие современной войны позволяет преодолевать любые расстояния, поэтому ни одна страна не может оставаться в стороне.

Зеленский произнес это заявление во время официального обращения к британским парламентариям. В своем выступлении он подробно описал роль иранских дронов в войне против Украины и подчеркнул, что их использование уже имеет глобальные последствия.

"Никакой океан не поможет. Никакая пустыня, никакие горы", – сказал он, обращаясь к союзникам.

Общая угроза

Президент напомнил, что около трех лет назад Россия получила от Ирана дроны Shahed и технологии их производства. По его словам, впоследствии эти беспилотники были модернизированы, и теперь уже содержат российские компоненты.

"Иран научил Россию, как их запускать, и предоставил ей технологию для их производства. Затем Россия их модернизировала", – отметил он. И добавил, что события вокруг Ирана не являются далекими для Украины из-за тесного сотрудничества между двумя странами.

Зеленский подчеркнул, что современные ракеты и дроны способны поражать цели за тысячи километров. "Даже если нас от человеческих страданий или общей опасности отделяет океан, баллистические ракеты могут поражать цели за тысячи километров", – сказал он.

Цена и ответ

Президент обратил внимание на экономику войны, которая, по его словам, меняется в пользу агрессоров. Он пояснил, что дешевые средства поражения позволяют наносить большой ущерб, тогда как защита от них часто стоит значительно дороже.

"Один иранский шахед стоит около 50 000 долларов. Чтобы сбить его, партнеры часто используют ракеты. Некоторые стоят до 4 млн долларов", – заявил Зеленский. Он также упомянул, что для перехвата применяют и боевую авиацию, что еще больше увеличивает расходы.

По его словам, Украина смогла изменить этот подход и найти более эффективное решение. "В Украине мы останавливаем один такой дрон двумя-тремя перехватчиками небольшими, которые стоят в целом менее 10 000 долларов", – отметил президент.

Новые вызовы безопасности

Зеленский отдельно подчеркнул, что угроза уже выходит за пределы государственных конфликтов. По его словам, технологии дешевеют и становятся доступными не только для армий, но и для других игроков.

"Мы должны быть готовы к любому виду атак, в том числе со стороны негосударственных субъектов, преступных группировок, террористических групп", – сказал он. И добавил, что даже отдельные лица могут получить доступ к подобным технологиям.

Президент подчеркнул, что массовые атаки больше не требуют миллиардных ресурсов. "С распространением дронов массовые атаки уже не стоят миллиардов. Они стоят гораздо меньше", – подчеркнул он.

Давление и санкции

Зеленский также заявил, что эффективная дипломатия возможна только при условии постоянного давления на агрессора. Он поблагодарил Великобританию за поддержку и санкционную политику.

"Мощная поддержка Украины, жесткие санкции против России и совместные оборонные проекты – это единственная основа эффективной дипломатии", – сказал президент.

Он подчеркнул, что войны не завершаются сами по себе. "Агрессоры не прекращают войны, потому что вдруг этого захотели. Они останавливаются, когда уже не могут продолжать", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Украины заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин на самом деле никогда не стремился к переговорам и завершению войны. Москва лишь имитировала готовность к диалогу, при этом пытаясь выдвигать Киеву ультиматумы и требовать территориальных уступок.

– Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором РФ на паузе. Подготовку к следующему раунду Владимир Зеленский назвал "целой Санта-Барбарой".

