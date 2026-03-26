Россия близка к завершению поставки военной помощи Ирану – FT

Россия завершает поэтапные поставки беспилотников, медикаментов и продовольствия в Иран. Поставки происходят на фоне обострения ситуации вокруг Тегерана после ударов Израиля и США.

Financial Times со ссылкой на два источника, знакомые с разведданными, пишет, что переговоры между высокопоставленными чиновниками РФ и Ирана начались через несколько дней после атак на иранскую столицу.

Обработка запросов стартовала в начале марта и должна была завершиться до конца месяца. Один из собеседников издания отметил, что стороны действовали быстро, хотя часть деталей оставалась закрытой.

По словам западного представителя силовых структур, точный класс беспилотников, которые Москва согласилась передать Тегерану, пока не установлен. Но, как уточняется, речь идет о моделях вроде Geran-2, созданных на базе иранского Shahed-136. Это выглядит как взаимный обмен технологиями, хотя официально такие формулировки не звучат.

Источники также говорят, что сотрудничество не ограничивается только техникой. Россия, по их словам, передает Ирану спутниковые снимки, данные для целеуказания и другую разведывательную информацию. И это уже больше, чем просто логистика – скорее системная поддержка.

Financial Times подчеркивает, что передача вооружения, в частности беспилотников, может стать первым прямым сигналом готовности Москвы предоставлять Ирану так называемую "смертоносную поддержку" с начала войны. В то же время западные чиновники считают, что Кремль действует не только из военных соображений.

Один из высокопоставленных представителей Запада заявил, что Россия стремится не только усилить боеспособность иранских сил. По его словам, речь идет также о поддержке политической стабильности в Тегеране. Это выглядит как более широкая стратегия влияния, хотя детали остаются ограниченными.

На этом фоне официальные заявления из Ирана выглядят сдержанными, даже немного противоречивыми. Недавно глава МИД Ирана Аббас Арагчи публично говорил, что Россия и Китай отказывают Тегерану в военной помощи. В то же время он назвал их стратегическими партнерами в противостоянии с США и Израилем.

Это звучит как попытка сохранить баланс в публичной риторике. С одной стороны – не демонстрировать зависимость, с другой – не отрицать сотрудничество полностью. Но фактически, по данным западных источников, взаимодействие между странами продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад заявил, что украинская разведка имеет подтверждение передачи Россией Ирану разведывательных данных. Речь идет, в частности, об информации, которая может использоваться для военных целей.

В интервью Reuters он также сказал, что Москва пыталась давить на США. По его словам, Россия предлагала прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американской развединформации Украине.

