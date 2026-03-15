В Иране признали, что Россия и Китай оказывают ему экономическую и военную помощь: что известно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают его стране противостоять США и Израилю различными способами. В частности, предоставляя"военное сотрудничество".

Об этом он сообщил в эфире телеканала MS NOW. Его слава приводит издание Politico.

"В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военное сотрудничество", – сказал Арагчи, добавляя, что у Ирана было "хорошее сотрудничество с этими странами".

Политик также прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, который является проходом для одной пятой мировой нефти и газа. Напряженность в проливе привела к росту стоимости нефти доболее 100 долларов за баррельи грозит экономическими сбоями во всем мире.

"Пролив не закрыт. Он закрыт только для американских, израильских кораблей и танкеров, а не для других", — сказал он.

Сотрудничество Ирана с Китаем и РФ

Издание пишет, что Иран и Россия укрепили связи за последнее десятилетие в ответ на действия США. Кроме того, Тегеран поставлял России дроны-камикадзе Shahed-136, которые Москва до сих пор использует для ведения войны в Украине, строя их на российских заводах. Две страны также выразили поддержку свергнутому режиму Башара Асада в Сирии.

В 2021 году Иран подписал 25-летнее соглашение об экономическом сотрудничестве с Китаем, сосредоточенное на продаже богатых нефтяных запасов Тегерана для поставок в Пекин.

В то же время в январе прошлого года Москва и Тегеран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который определяет основные направления долгосрочного сотрудничества между странами — в политике, экономике, транспорте, энергетике и гуманитарной сфере, а также предусматривает координацию подходов в вопросах безопасности.

Этот договор не содержит положений о взаимной военной помощи, и не предусматривает автоматического вступления одной страны в конфликт на стороне другой, что даже комментировал российский пропагандист Владимир Соловьев, лживо заявив, что такого договора между Тегераном и Москвой нет.

"Нельзя поддержать того, кто не хочет, чтобы его поддержали. А если хочешь — оформи соответствующим образом юридический документ и ратифицируй его. Вот как у нас было с Беларусью и КНДР", — цинично заявлял он.

В то же время сам Аббас Арагчи ранее заявлял, что Корпус стражей исламской революции готов к наземному вторжению американских войск. Любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта режим отвергает, заверив, что Иран и раньше, и сейчас "не просит прекращения огня".

"Нет, мы не просим прекращения огня, ждем американских военных. Потому что мы уверены, что можем им противостоять, а это является для них большой катастрофой", – сказал Аракчи.

