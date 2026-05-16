В ДР Конго от Эболы умерли 80 человек: врачи предупреждают об отсутствии вакцины

В Демократической Республике Конго растет количество жертв новой вспышки вируса Эбола: известно о по меньшей мере 80 смертях и 246 случаях инфицирования. Вакцины от штамма, известного как Бундибудьйо, пока нет.

Об этом в субботу, 16 мая, напомнил министр здравоохранения страны Самуэль-Рожер Камба на брифинге для прессы в Киншасе. France 24 передает, что штамм Бундибудьйо был обнаружен впервые в 2007 году. Он считается опасным, поскольку имеет высокий процент летальности.

"Бундибудьйо не имеет вакцины и не имеет специфического лечения", – заявил глава Минздрава ДР Конго. Чиновник добавил, что процент летальных случаев среди инфицированных "может достигать 50%".

Ранее в субботу в Министерстве здравоохранения подтвердили, что количество погибших с 65 (по состоянию на 15 мая) возросло до 80 (по состоянию на 16 мая).

Кроме этого, один человек умер в соседней Уганде. Больной был гражданином ДР Конго, и тесты показали, что жертва была заражена штаммом Бундибудьйо.

По словам министра Камбы, нулевым пациентом была медсестра, которая 24 апреля этого года обратилась в медицинское учреждение в столице провинции Бунии с симптомами, указывающими на Эболу. Она имела лихорадку, кровотечение и рвоту.

Отметим, что вакцины разработаны только против штамма Заир. Он был идентифицирован в 1976 году и имеет еще более высокий уровень смертности – от 60 до 90%.

Что предшествовало

Эбола, которая, как считается, возникла у летучих мышей, – это смертельное вирусное заболевание, распространяющееся через прямой контакт с биологическими жидкостями. В самых сложных случаях оно может вызвать отказ органов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки в течение последних полувека привели к тому, что уровень смертности среди пациентов с Эболой составлял от 25 до 90%.

Вирус передается от человека к человеку через биологические жидкости, в частности кровь. Продолжительность инкубационного периода – до 21 суток.

"Учитывая неопределенность и тяжесть заболевания, существует беспокойство относительно масштабов передачи в пораженных общинах", – предупредила пресс-служба ВОЗ 15 мая.

