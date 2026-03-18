Россия оказывает помощь Ирану с дронами, используя опыт войны против Украины – WSJ

Россия углубляет военное сотрудничество с Ираном, передавая ему технологии беспилотников и разведывательную информацию. По данным западных источников, Москва использует опыт войны против Украины, чтобы усилить возможности Тегерана в регионе.

Это может привести к новой эскалации на Ближнем Востоке и изменить баланс сил. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Россия значительно расширила обмен разведывательными данными с Ираном. Речь идет, в частности, о передаче спутниковых снимков, а также технологий, связанных с модернизацией ударных беспилотников, в частности типа "Шахед".

Источники сообщают, что эти разработки направлены на улучшение навигации, связи и точности наведения дронов. Кроме того, Москва предоставляет Тегерану тактические рекомендации – в частности, по количеству беспилотников для атак и оптимальной высоте их применения.

По данным собеседников издания, среди которых есть высокопоставленный представитель европейской разведки, Россия также передает Ирану информацию о расположении американских военных и союзных сил в регионе. Считается, что это сотрудничество усилилось после начала новой фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Аналитики отмечают, что такая помощь по своему характеру напоминает ту, которую США и их союзники предоставляли Украине – в частности, в виде разведывательных данных для повышения точности ударов.

По оценкам экспертов, российская помощь могла способствовать недавним атакам Ирана на американские военные объекты в регионе Персидского залива. Среди целей – радиолокационные системы, в частности элементы противоракетной обороны THAAD в Иордании, а также объекты в Бахрейне, Кувейте и Омане.

Спутниковые данные позволяют Ирану более точно определять цели – от складов боеприпасов до перемещения военно-морских сил — а также оценивать результаты ударов.

Эксперты отмечают, что тактика Ирана все больше напоминает российскую модель ведения войны в Украине: сначала применение дронов для подавления радаров, а затем ракетные удары по целям.

В США заявляют, что Россия отрицает передачу разведданных Ирану. В то же время президент Дональд Трамп допускает, что Москва может оказывать ограниченную помощь.

В Белом доме подчеркивают, что такое сотрудничество не влияет критически на эффективность американских операций. По официальным данным, Вооруженные силы США уже нанесли тысячи ударов по целям и существенно снизили интенсивность атак Ирана.

Хотя между Россией и Ираном нет официального военного союза, Тегеран остается ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке. Взаимодействие между странами значительно усилилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Иран, в частности, поставлял России дроны "Шахед", которые активно использовались в войне. По оценкам Украины, российская армия применила десятки тысяч таких беспилотников, после чего наладила их производство на своей территории.

Теперь Москва делится с Ираном усовершенствованными версиями этих технологий – в частности, решениями для противодействия радиоэлектронной борьбе и повышения точности ударов.

Аналитики отмечают, что война на Ближнем Востоке частично играет на руку России. В частности, она отвлекает ресурсы США, уменьшая поставки систем ПВО Украине, а также влияет на глобальные цены на нефть.

Рост напряженности вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей, способствует повышению цен на нефть – ключевого ресурса для российской экономики.

В то же время существуют и риски: в частности, возможно падение иранского режима или обострение отношений с Вашингтоном.

Як повідомляв OBOZ.UA, Президент України Владимир Зеленський розповів про те, як Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході.

