Может привести к глобальному конфликту: Зеленский указал на угрозы от сотрудничества России и Ирана в производстве дронов

Сотрудничество между РФ и Ираном представляет серьезную угрозу для мира и может привести к глобальному конфликту. Прежде всего речь идет о таком сотрудничестве в производстве дронов: разведка уже фиксирует российские детали в БпЛА, которые запускает Иран.

Если война на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие несколько месяцев, существует риск Третьей мировой, а мир не готов к ней, учитывая новые технологические угрозы и потенциальные союзы агрессоров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону.

Сотрудничество Москвы и Тегерана угрожает всему миру

По словам Зеленского, сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу и может привести к глобальному конфликту.

Президент отметил, что украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые используются на Ближнем Востоке. И если в начале полномасштабной войны против Украины Россия активно использовала иранское оружие против Украины, то теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.

Зеленский считает, что текущая эскалация в регионе может иметь глобальные последствия.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне... Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну", – отметил глава государства.

По мнению президента Украины, сейчас мир не готов к Третьей мировой войне – из-за новых технологических угроз и потенциальных союзов агрессоров. Риски от таких объединений мир до сих пор недооценивает.

"Как с Россией, когда 10 тысяч северокорейских солдат уже находятся на территории России. Да, они сейчас там, но могут прийти в Украину. То же самое с Ираном — Россия может прислать войска. Мир готов к такому союзу? Мир не готов", – сказал он.

Более того, Зеленский считает, что даже техническая подготовка союзников Запада пока недостаточна.

"С технической точки зрения Европа не достаточно готова. Лишь некоторые страны. Немцы очень быстрые, но этого недостаточно. В этом году времени недостаточно, чтобы подготовиться к таким вызовам. Северная Европа технологически сильна. США имеют очень мощную армию, но мы должны понимать: современная война — это ракеты и дроны, а не только наземные силы", – сказал он.

Глава государства считает, что такой опыт уже имеет Украина, однако наше государство заплатило за него огромную цену – жизни многих людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский прокомментировал обращение США относительно дронов-перехватчиков. Это обращение, по его словам, опровергло предыдущие заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Украина "не имеет карт".

