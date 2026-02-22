'Почему Иран до сих пор не капитулировал?': Уиткофф заявил, что Трамп ожидал большей уступчивости от Тегерана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Дональд Трамп интересуется, почему Иран до сих пор не "капитулировал" и не согласился ограничить свою ядерную программу. Это происходит на фоне того, как Вашингтон наращивает свой военный потенциал на Ближнем Востоке.

Об этом Уиткофф сказал в субботу, 21 февраля, во время интервью программе "Мой взгляд с Ларой Трамп" на канале Fox News. Его цитирует Reuters.

"Я не хочу употреблять слово "разочарован", потому что он понимает, что имеет множество альтернатив, но ему интересно, почему они не... Я не хочу употреблять слово "капитулировали", но почему они не капитулировали", – отметил Уиткофф.

Трамп ожидал, что Тегеран будет более сговорчивым под давлением со стороны США.

"Почему, под таким давлением, учитывая объем морской и военно-морской мощи там, почему они не пришли к нам и не сказали: "Мы заявляем, что не хотим иметь оружие, поэтому вот что мы готовы сделать"? И все же трудно добиться от них такого шага", – сказал спецпосланник американского президента.

США выставили Ирану очередной дедлайн

По данным медиа, переговорщики из США готовы встретиться с представителями Ирана в Женеве (Швейцария) в четверг, 26 февраля, для дальнейшего диалога по иранской ядерной программе. Но американская сторона ожидает, что Тегеран до вторника, 24 февраля, передаст им детальное предложение сделки.

Вероятно, запланированные переговоры будут последним шансом, который Дональд Трамп даст Ирану перед возможной масштабной американо-израильской военной операцией, непосредственно направленной против ядерных возможностей страны.

Медиа также писали о том, что администрация Дональда Трампа допускает возможность компромисса с Ираном, который предусматривает "символическое" обогащение урана при условии полного исключения рисков создания ядерного оружия. Такой подход свидетельствует о наличии узкого пространства для договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на жесткие взаимные "красные линии".

Вместе с тем американскому лидеру предложили военные сценарии, включая варианты ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил Али Лариджани руководить подготовкой страны к возможному военному конфликту с США. Это произошло на фоне общенациональных протестов и заявлений Вашингтона о возможных ударах по Ирану.

