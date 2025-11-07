Перед встречей с Трампом: Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию от США, которой отменил санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, поскольку последний должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме уже на следующей неделе. Также Совбез отменил санкции против нового министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

За соответствующую резолюцию проголосовали 14 из 15 стран Совбеза, и только Китай воздержался. Как отмечает Reuters, главным фактором, из-за которого Совбез принял решение, стал доклад наблюдателей ООН, которые в этом году "не обнаружили активных связей" между исламистскими террористами и новым правительством Сирии.

Почему были введены санкции

Как известно, режим сирийского диктатора Асада был свергнут военной группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ранее известной как "Фронт ан-Нусра"). Указанная группировка до 2015 года включительно была официальным крылом террористической "Аль-Каиды" в Сирии.

В мае 2014 года группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" и все ее известные в то время члены попали в список санкций Совбеза против "Аль-Каиды" и так называемого "Исламского государства".

Однако в 2016 году "Хаят Тахрир аш-Шам" официально порвал все связи с "Аль-Каидой" и иранскими террористами (именно поэтому, кстати, Иран начал поддерживать Башара Асада).

В санкционном списке Совбеза членами "Хаят Тахрир аш-Шам", среди прочих, фигурировали глава группировки аш-Шараа и его соратник Хаттаб.

Что сказали в Совбезе

"Совет ООН посылает мощный политический сигнал, который признает, что Сирия находится в новой эре после свержения Асада и его соратников", – заявил посол США в ООН Майк Уолтц по поводу решения организации.

В свою очередь посол Сирии в ООН Ибрагим Олаби назвал принятую резолюцию "посланием поддержки сирийским женщинам и мужчинам в их усилиях по восстановлению родины и восстановлению жизни".

"Новая Сирия станет историей успеха. Это будет блестящая модель, которая докажет, что оптимальный путь в международных отношениях – это позитивное взаимодействие и конструктивное сотрудничество. Если есть беспокойство, Сирия полностью готова их решить", – сказал он членам Совбеза.

Позиции Китая и РФ

Китай воздержался от принятия американской резолюции, поскольку в документе "не были учтены обеспокоенность по борьбе с терроризмом и ситуации безопасности в Сирии", заявил посол Китая в ООН Фу Цун. Он добавил, что Сирия должна "принять решительные действия для борьбы с террористическими актами и реагировать на угрозу со стороны иностранных боевиков-террористов".

Издание добавляет, что позиция России, которая откровенно поддерживает диктатора Асада и помогала последнему в попытках подавления восстания в Сирии, странным образом изменилась. РФ даже не воздержалась, как Китай. Российский "дипломат" Василий Небензя заявил, что Москва поддерживает резолюцию, поскольку она "отражает интересы и стремления самого сирийского народа".

Что предшествовало

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа уже на следующей неделе прибудет с официальным визитом в Белый дом в Вашингтоне. Это станет первой в истории официальной встречей американского и сирийского лидеров непосредственно в кабинете президента США.

Подчеркнем: речь идет о первом визите сирийского лидера именно в Белый дом. Асад, и правда, никогда не встречался с американскими президентами. А Дональд Трамп впервые встретился с Ахмедом аш-Шараа еще в мае этого года, это произошло в Саудовской Аравии.

Встречались президенты и в США, это произошло в конце сентября, во время Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии рассчитывают, что сирийские беженцы вернутся домой, ведь гражданская война в их стране закончилась. В свою очередь, ФРГ рассматривает возможность депортаций тех сирийцев, которые будут отказываться ехать.

