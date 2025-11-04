'Больше нет оснований для получения убежища': Мерц рассчитывает, что сирийские беженцы вернутся домой

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что сирийские беженцы вернутся домой, так как гражданская война в их стране закончилась. Политик рассматривает возможность депортаций тех сирийцев, которые будут отказываться уезжать, и пригласил в ФРГ лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, чтобы обсудить это.

Об этом Мерц сказал в понедельник, 3 ноября, на совместной пресс-конференции с министром-президентом земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером в городе Хузум. Его цитируют Handelsblatt и Tagesschau.

"Гражданская война в Сирии закончилась. Сейчас в Германии нет абсолютно никаких оснований для предоставления убежища, и поэтому мы можем начать репатриацию", – заявил канцлер.

Он выразил надежду, что значительная часть беженцев добровольно вернется в Сирию и примет участие в восстановлении своей страны. Германия будет поощрять это и поможет в восстановлении Сирии.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль посетил Сирию и, увидев разрушения, вызванные войной, усомнился, что большое количество беженцев добровольно вернется туда в ближайшее время.

"Людям практически невозможно жить здесь по-настоящему достойной жизнью", – сказал он.

Мерц прокомментировал позицию главы МИД. Он заявил, что в будущем планируется разделить процедуры предоставления убежища и трудовой иммиграции в Германию.

"Я очень недоволен тем, что мы все еще имеем в процедуре предоставления убежища тех, кого мы могли бы интегрировать в рынок труда или уже частично интегрировали", – объяснил глава правительства.

В конце концов, добавил он, в дальнейшем Берлин может депортировать тех сирийских беженцев, которые безосновательно будут находиться в стране и отказываться возвращаться домой. Он пригласил временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, чтобы обсудить с ним вопрос возможной депортации сирийцев.

