Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в ноябре прибудет с официальным визитом в Белый дом в Вашингтоне, США. Это станет первой в истории официальной встречей американского и сирийского лидеров именно в кабинете президента США.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид. Он сослался на информацию посла США в Сирии Тома Баррака.

"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом США Трампом в Белом доме", – в частности, отметил журналист.

Что предшествовало

Подчеркнем: речь идет о первом визите сирийского лидера именно в Белый дом. Предыдущий сирийский диктатор, и правда, никогда не встречался с американскими президентами. А Дональд Трамп встретился с Ахмедом аш-Шараа еще в мае этого года. Это произошло в Саудовской Аравии.

Встречались президенты США и Сирии и в Вашингтоне. Это произошло в конце сентября, во время Генеральной Ассамблеи ООН. И хотя последняя проходила в Нью-Йорке, официальный визит Ахмеда аш-Шараа в США начался именно в американской столице.

Причем президенты США и Сирии встречались не в стенах Белого лома. Так же, как и 58 лет назад, когда в США состоялся последний (официальный) контакт между руководством США и Сирии.

Встречи на высшем уровне

В течение последних десятилетий, во время правления сирийского диктатора Башара Асада, США поддерживали сирийскую оппозицию, в то время как официальная Сирия была в союзе с Ираном и Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях Генассамблеи ООН со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа встречался и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, во время переговоров между ними было подписано Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

А уже после этого Ахмед аш-Шараа отправился в страну-агрессора Россию, которая дала прилисток бывшему сирийскому диктатору Асаду.

